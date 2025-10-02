overcast clouds
ТОНИ ЦЕТИНСКИ НА СУДУ Популарни певач оптужен за куповину лажне ковид потврде

02.10.2025. 13:47
Пише:
Дневник
Извор:
24 сата.хр/Дневник
toni
Фото: screenshot/rts

Популарни певач Тони Цетински нашао се пред судом након што је против њега Ускок подигао оптужницу због сумње да је купио лажну ковид потврду. Цетински то негира, тврдећи да никада није прибавио потврду, нити је познавао људе који су их израђивали.

Цетински то негира, тврдећи да никада није прибавио потврду, нити је познавао људе који су их израђивали.

Седница оптужног већа заказана је за 13. октобар на Жупанијском суду у Загребу. Уколико се не нагоди, тог дана ће бити познато да ли је оптужница потврђена и када почиње суђење. У случају да се нагоди, Цетински ће морати да пред судским већем призна кривицу и прихвати казну.

У истом поступку оптужено је 240 особа, од којих се око 200 већ нагодило са тужилаштвом. Првооптужена медицинска сестра Петра Румиха (данас Марковић) признала је кривицу и добила две и по године затвора, од чега је годину дана провела иза решетака, док јој је остатак казне условно одређен. Према тврдњама Ускока, она и њени сарадници зарађивали су продајом лажних потврда за око 100 евра по особи, чиме је Румиха стекла најмање 22.600 евра.

Цетински је у јавности више пута истицао да је био против вакцинације, а чак је на друштвеним мрежама позивао да се за противнике вакцина отвори Голи оток. Ипак, у евиденцији је уписан као вакцинисан 1. октобра 2021. године, а ковид потврду је користио три пута – за излазак и улазак у Хрватску. На испитивању се бранио ћутањем.

Међу познатима који су у овом случају већ склопили нагодбу налазе се и оперска дива Лана Кос, као и водитељка Вјекослава Бах.

