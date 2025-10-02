ОНА ХОЋЕ БИКСИ: МУШКАРЦИ У ЧУДУ, А ФРИЗЕРИ ТРЉАЈУ РУКЕ Зашто су жене полуделе за овако стилизованом косом?
Не можете да се одлучите између боба и пикси фризуре? Бикси је идеално решење Ево зашто све жене желе овај рез.
Ако вам је досадио класичан боб, а немате храбрости за ултра кратки пикси, ту је фризура која је савршен компромис – бикси (bixie). Овај стил је тренутно један од најтраженијих у престоничким салонима, јер комбинује најбоље од оба света: практичност кратке косе и женственост боб фризуре.
Бикси је заправо мешавина пиксија и боба. Коса је краћа позади, док се напред оставља нешто дужа дужина, па лице добија лепу контуру и наглашава црте. Најчешће се носи са слојевима, што даје пуноћу и волумен, а лако се стилизује и равна и таласаста коса.
„Жене обожавају бикси јер делује модерно, младалачки и даје пуно покрета. То је одличан избор за све које желе промену, али да не иду у екстремно кратко шишање“, објашњава за наш портал фризер Марко Јовановић.
Он истиче да је посебна предност бикси фризуре што пристаје различитим типовима лица.
„Код округлог лица одлично га издужује, док код дугуљастог даје равнотежу. Уз правилно шишање и слојеве, свако може да добије фризуру која му стоји као саливена.“
Бикси је идеалан за жене које желе мање времена да проводе пред огледалом, али да увек изгледају сређено. Довољно је мало пене или спреја за волумен и коса одмах изгледа шик.
„Највише га траже жене од 25 до 45 година, јер је практичан за свакодневицу, али и довољно гламурозан за вечерње прилике. Младе девојке воле опуштеније, разбарушене варијанте, док даме чешће бирају елегантније верзије“, додаје Јовановић.
Због своје свестраности, бикси је фризура која ће несумњиво доминирати ове јесени. Ако сте расположени за освежење изгледа, а не желите радикалан рез, ово је прави избор за вас.