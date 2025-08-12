(ФОТО) ОВО ЈЕ ПЕТ НАЈБОЉИХ КРАТКИХ ФРИЗУРА ОВЕ ЈЕСЕНИ! Освеже изглед и скидају 10 година са лица ИНСПИРИСАНЕ стилом светских звезда
Кратка коса никада не излази из моде, али ове јесени она добија потпуно нову енергију. Познате личности од Софије Ричи до Еме Стоун већ су се одрекле дужине у корист фризура које комбинују стил, практичност и одважност.
Паж и даље влада, али на сцену ступају и потпуно нове фризуре које спајају ретро естетику, сајберпанк утицаје и модерну женственост.
Осим што изгледају тренди, кратке фризуре су изузетно једноставне за стилизовање - идеално решење за оне које желе мање времена испред огледала, а више слободе током ужурбаног дана.
1. Тринити фризура
Инспирисан ликом Тринити из филмског серијала "Матрикс", овај крој комбинује елементе пиxие фризуре и боба. Кратка база, благо издужени предњи праменови и слојевито, помало неуредно шишање дају му едгy изглед, али и ниску захтевност за одржавање. Манекенка Делилах Бел Хамлин већ га носи, а модни инсајдери предвиђају да ће постати омиљен међу љубитељима алтернативног стила.
2. Француски паж
Софија Ричи је овог лета представила свој француски боб - елегантну, благо текстурисану верзију боба са равним крајевима који се завршавају тик изнад рамена. То је фризура која не тражи компликовано стилизовање, а изгледа софистицирано и у опуштеним и у формалним приликама. Права инспирација за оне које желе цхиц промену.
3. Коврџави шаг
Шаг фризура, негде између слојевитог шишања и модерне фудбалерке, ове јесени добија мекше и дуже линије. Глумица Флоренс Пју је показала како изгледа када се овај стил прилагоди природним коврџама - резултат је лежеран, боемски лук који одише слободом. За веома коврџаву косу предлог је беби паж верзија.
4. Паж са раздељком са стране
Паж добија потпуно нови карактер уз раздељак са стране. Осим што га освежава, ова техника ствара илузију већег волумена. Тајна је у сушењу косе у супротном правцу од уобичајеног, а затим враћању на жељену страну - ефекат подигнутих корена моментално мења изглед.
5. Ликси
Ема Стоун је на премијери филма "Eddington" дебитовала са ликси фризуром - дужом верзијом пикси фризуре, са опуштеним слојевима који допуштају таласима и локнама да природно падају. То је савршена фризура за жене које желе кратку косу, али без строгих линија и компликованог стилизовања, пише Glamour.