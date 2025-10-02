ЈЕДНИМ КЛИКОМ ОСТАО БЕЗ 20.000 ДОЛАРА Како је колекционар поршеа постао жртва озбиљне преваре
Мајкл "Мајки" Фоли, страствени трагач за класичним Porsche 911 аутомобилима, изгубио је 20.000 долара једним кликом након што је налетео на савршено оркестрирану интернет превару која га је завела обећањем сна и луксузног европског путовања.
Фоли је годинама трагао за специфичним моделом Porsche 911, а веровао је да га је коначно пронашао на европској платформи Ауторола. Међутим, након што је кликнуо на линк који га је одвео ван безбедне платформе, упао је право у мрежу превараната који су користили украдене фотографије и лажне документе како би изгледали као легитимни продавци.
Како је превара успела
На први поглед, све је деловало професионално: галерија висококвалитетних фотографија, докази о сервисној историји и убедљива комуникација. Преваранти су чак понудили пакет са 30 дана осигурања и привременом регистрацијом у Европи, што је додатно улило поверење Фолију и пробудило његову машту о вожњи кроз Алпе и путовању по Европи са супругом.
Када је уплатио депозит од 20.000 долара, добио је честитку и потврду куповине, али је убрзо стигао захтев да остатак новца уплати на потпуно други рачун - огроман знак за узбуну. Убрзо након тога, “продавац” је нестао, а Фоли је остао без новца и аутомобила.
Лекција за све купце
Стручњаци упозоравају да је напуштање званичних и безбедних платформи кључна грешка која отвара врата преварама. Фоли је на тежи начин научио да је сваки оглас који звучи предобро да би био истинит - вероватно превара.
Специјалиста за сајбер безбедност, професор Хафиз Малик са Универзитета Мичиген, објашњава да преваранти користе генеративну АИ технологију да лако креирају лажне фотографије, документа и портале за плаћање, чинећи преваре софистициранијима него икад.
Искусни трговци класичним возилима саветују: никада не купујте аутомобил на даљину без физичке провере или поузданог увозника, јер чак 70% оглашавања класичних аутомобила на непровереним платформама може бити сумњиво или потпуно лажно.