НОВИ ИМИЏ КАРЛОСА АЛКАРАЗА Ово је истина о новој фризури шпанског тенисера

26.08.2025. 18:47 18:50
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо/Дневник
Карлос Алкараз
Фото: Tanjug/AP Photo/Adam Hunger

Шпански тенисер Kарлос Алкараз објаснио је како је настала његова шок-промена фризуре на УС Опену. У понедељак се појавио на тренингу практично без косе, јер је обријан машиницом. За све је крив његов брат.

"Мој брат се збунио са машином и погрешно почео да шиша. Једини начин да се поправи био је да је обрије. Није толико добро, а није ни толико лоше, претпостављам", казао је Шпанац на конференцији за новинаре после победе против Рејлија Опелка (6:4, 7:5, 6:4).

"Један сам од оних који размишају у стилу - ОK, коса расте, за неколико дана биће ОK'", додао је Шпанац.

 

