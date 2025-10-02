overcast clouds
ФЛУИДНИ ПОКРЕТИ, ИНСТИНКТИВНЕ РЕАКЦИЈЕ Г1 више личи на спортисту него на машину ПРЕДСТАВЉЕН РОБОТ, СПРЕМАН ЗА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ОПЕРАЦИЈЕ

02.10.2025. 13:16 13:28
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
робот
Фото: Printscreen Youtube/ Unitree Robotics

Кинеска компанија Unitree Robotics изазвала је праву сензацију на Сајму потрошачке електронике (CES) представљањем свог најновијег робота Г1.

Хуманоидна машина је тестирана, а показала је изузетну отпорност, агилност и способност да се самостално подигне након бруталних напада.

„Спаринг” са човеком

У промотивном видеу који је освануо на мрежама, Г1 је приказан како „спарингује“ са човеком, прима снажне ударце, пада – али не остаје на поду, преноси Mirror.

Робот устаје готово тренутно, без асистенције, а његови покрети више подсећају на трениране атлетске рефлексе него на понашање машине.

„Хтели смо да покажемо колико је Г1 способан у реалним условима. Зато смо га извели из лабораторије и ставили у физички изазовне ситуације”, поручују из компаније Unitree.

 

Робот све анализира

Уместо да робота штите стаклене витрине и контролисани амбијент, Г1 је шутиран и обаран, али сваки пут би се подизао – захваљујући новој технологији коју произвођач назива „антигравитациони режим”.

Реч је о систему који омогућава роботу да у реалном времену анализира како да падне, како да се заштити и најефикасније врати на ноге.

Стручњаци који су присуствовали презентацији наводе да је најимпресивнији аспект робота његова флуидност покрета и инстинктивна реакција на промене у околини.

Примена на терену

„Гледате га како пада и одмах покушава да ублажи удар, окреће се у ваздуху и устаје без трзаја типичних за машине. То је истовремено фасцинантно и помало узнемирујуће”, казао је један од посетилаца CES-а.

Осим за демонстрацију борилачких способности, Unitree види примену Г1 робота и у озбиљним ситуацијама.

Пре свега се мисли на ватрогасно-спасилачке операције, где би његова отпорност, визуелно препознавање и способност кретања по неприступачном терену могли бити кључни.

робот борилачке вештине ватрогасно-спасилачке јединице
Магазин Техно
