ХУМАНОИДНИ РОБОТИ СТИГЛИ У СРБИЈУ, ПОМАГАЋЕ НАСТАВНИЦИМА Вештачка интелигенција асистираће у инклузивном образовању

05.09.2025.
Дневник
euronews.rs
Фото: FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bs

Министарство просвете саопштило је данас да је 11 хуманоидних робота који представљају високотехнолошко средство асистивне технологије додељено школама какве су ресурсни центри инклузивног образовања у Србији.

Хуманоидни роботи ће помагати наставнику да примени принципе инклузивног образовања, уз активно укључивање ученика са сметњама у развоју и деце са комуникацијским сметњама, навело је Министарство просвете.

Фото: FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bs

Министар просвете Дејан Вук Станковић је изјавио да ће та иновација омогућити најостељивијој популацији ученика да лакше уче и напредују и да ће се користити као помоћ у настави са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Шеф Делегације Европске уније у Београду Андреас Фон Бекерат је навео да је основано шест ресурсних центара за асистивне технологије, који директно подржавају више хиљада ученика, обучавају око 6.000 наставника и 1.000 стручњака у свим општинама.

Фото: FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ/ bs

Директор Фонда Уједињуених нација за децу (УНИЦЕФ) у Србији Дејана Костадинова поручила је да је током протеклих 15 година Министарство просвете, уз подршку УНИЦЕФ, постигло значајн напредак у јачању подршке деци са сметњама у развоју и инвалидитетом.

 

 

роботи образовање Инклузија
