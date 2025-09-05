ХУМАНОИДНИ РОБОТИ СТИГЛИ У СРБИЈУ, ПОМАГАЋЕ НАСТАВНИЦИМА Вештачка интелигенција асистираће у инклузивном образовању
Министарство просвете саопштило је данас да је 11 хуманоидних робота који представљају високотехнолошко средство асистивне технологије додељено школама какве су ресурсни центри инклузивног образовања у Србији.
Хуманоидни роботи ће помагати наставнику да примени принципе инклузивног образовања, уз активно укључивање ученика са сметњама у развоју и деце са комуникацијским сметњама, навело је Министарство просвете.
Министар просвете Дејан Вук Станковић је изјавио да ће та иновација омогућити најостељивијој популацији ученика да лакше уче и напредују и да ће се користити као помоћ у настави са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом.
Шеф Делегације Европске уније у Београду Андреас Фон Бекерат је навео да је основано шест ресурсних центара за асистивне технологије, који директно подржавају више хиљада ученика, обучавају око 6.000 наставника и 1.000 стручњака у свим општинама.
Директор Фонда Уједињуених нација за децу (УНИЦЕФ) у Србији Дејана Костадинова поручила је да је током протеклих 15 година Министарство просвете, уз подршку УНИЦЕФ, постигло значајн напредак у јачању подршке деци са сметњама у развоју и инвалидитетом.