Солидарност на делу НАКОН ТЕШКЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕСРЕЋЕ У ЈАРКУ, РАДНИЦИ КПЗ СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОРГАНИЗОВАЛИ ДОНИРАЊЕ КРВИ

НАКОН ТЕШКЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕСРЕЋЕ У ЈАРКУ, РАДНИЦИ КПЗ СРЕМСКА МИТРОВИЦА ОРГАНИЗОВАЛИ ДОНИРАЊЕ КРВИ

21.10.2025. 10:37
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
крв
Фото: УИКС

Запослени у Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици, њих 55, дали су јутрос и током викенда крв на Одељењу за трансфузију Опште болнице у том граду за своје суграђане који су повређени када се у петак, 17. октобра, преврнуо аутобус који је превозио око 80 радника, од којих је троје настрадало.

Првих 12 колега из КПЗ у Сремској Митровици се одмах одазвало апелу да донирају крв за повређене у удесу и они су то урадили у недељу, док је њих 43 дало крв јутрос, рекао је директор Управе за извршење кривичних санкција Дејан Царевић.

Царевић је захвалио свим запосленима у највећем заводу у земљи који су одмах одлучили да донирају крв како би помогли повређенима и запосленима у болници да без одлагања обаве неопходне интервенције.

„Посао наших колега у казнено-поправним установама подразумева да имају хуман и посвећен однос према сваком човеку и сада су поново показали одговорност и солидарност у овој трагедији која је потресла не само Срем, већ целу нашу земљу“, истакао је директор Управе.

У граду Сремска Митровица је јуче био Дан жалости због погибије радника због чега су заставе испред управне зграде Казнено-поправног завода биле спуштене на пола копља.

