НИСТЕ ОСУДИЛИ ПОКУШАЈ УБИСТВА МИЛОША И МИХАИЛА ВУЧЕВИЋА И АДРИЈАНЕ МЕСАРОВИЋ Министарка привреде патосирала Маринику: Ви спроводите репресију са вашим блокадерима
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић нагласила је данас у скупштинској расправи да Србија данас има политички углед и да томе сведочи и потпис НР Кине о изградњи заједничке будућности са нашом земљом.
Министарка се надовезала на изјаве Ане Брнабић и Миленка Јованова.
-Господине Јованов, онај што је јуче причао о Трампу, Путину, сусрету и да би спасили нашег председника, нема образа и жеље да прича о генералу Павковићу, пошто је потписао после сваку жељу Приштине и мора да се бави даљом издајом Србије. Неко ко се среће само с Пицулом и Куртијем је био у сузама прошле недеље док смо се ми радовали победи Српске листе на КиМ. Било је речи да нас не воли нико и онда НР Кина баш нема толико љубави и емпатије о Србији да потпише изјаву о изградњи заједничке будућности са нашом земљом. Поред Сија, Путина, Урсуле, Бин Заједа, председника Кипра, Чешке, данског краља и краљице, Шпаније, Португалије, баш немамо добру спољну политику- рекла је у Скупштини Месаровић.
Потпредседница Владе нагласила и наша земља данас има политички углед.
-Код Резолуције ћу предложити допуну и цитирајући речи народне посланице из Опатије која није нашла за сходно да осуди покушај убиства Милоша Вучевића, Михаила Вучевића и Адријане Месаровић. Цитирам: „Ово ћу рећи заиста искрено да припадник Кобри није пуцао пре два месеца у Новом Саду из пиштоља упозоравајући, било би мртвих. Ситуација је била проблематична“. Ви сте признали и били сте организатори покушаја убиства, а нисте осудили. Па, предлажем да господину Пицули предложите допуну Резолуције и да причате о тој репресији коју спроводите у Србији са вашим блокадерима са фантомкама који покушавају да убију активисте СНС. Срећан рођендан нашој странци, 17. и 77. Трајаће дуго под вођством Вучића- закључила је министарка привреде.