МОСКВА ПОРУЧУЈЕ Санкције ЕУ неће зауставити испоруке гаса Србији
Нове санкције Европске уније неће оставити Србију без руског гаса, изјавио је извршни директор Института за економију раста П.А. Столипина, Антон Свириденко.
Kако је приметио Свириденко, европски документ о санкцијама користи формулацију која имплицира да гас који транзитира кроз земље Европске уније не би требало да улази у саме земље ЕУ, због чега се уводи додатни мониторинг, преноси ТАСС.
"У документу нема забране транзита руског гаса трећим земљама преко територије ЕУ. Говори се о строжој контроли и претходном обавештавању о количинама таквих испорука", сматра Свириденко.
Он напомиње да ће Србија и даље моћи да, упркос новим санкцијама, добија руски гас преко територија држава чланица Европске уније.
"Теоретски, могућност испоруке гаса Србији преко, на пример, Бугарске, требало би да остане, али они желе да зауставе испоруке самој ЕУ најкасније до 1. јануара 2028. године, чиме ће сами себи отежати ситуацију", додао је Свириденко.
Савет Европске уније усвојио је јуче свој преговарачки став о предлогу уредбе којом се постепено укида увоз руског природног гаса, што представља кључни део плана "REPowerEU" за окончање енергетске зависности од Русије.
Нова правила предвиђају потпуну забрану увоза руског гаса, укључујући и ЛНГ, од 1. јануара 2028. године, уз прелазни период за постојеће уговоре.
Увоз руског гаса у Европску унију биће забрањен од 1. јануара 2026. године, али ће краткорочни уговори потписани пре 17. јуна 2025. моћи да трају до 17. јуна 2026.
Дугорочни уговори о снабдевању гасом из Русије моћи ће да важе до 1. јануара 2028.