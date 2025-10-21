ПОЛИЦИЈА ПРОНАШЛА КАЦИГУ И РУКАВИЦЕ Нови докази о великој пљачки Лувра
ПАРИЗ: Француска полиција располаже са неколико физичких доказа, укључујући кацигу и рукавицу које су вероватно користили пљачкаши накита у Лувру.
Покретна платформа дизалице, коју су пљачкаши користили да се попну до балкона и прозора галерије, наводно је украдена од продавца који је оглас поставио на сајту Лебонцоин, преноси Паризјен.
Истрага о пљачки драгоцености у музеју Лувр је у току, истражитељи Бригаде за сузбијање криминала (БРБ), у сарадњи са Централном канцеларијом за борбу против трговине културним добрима (ОЦБЦ), настављају да прикупљају изјаве сведока и материјалне доказе који би могли да помогну у идентификацији чланова банде која је украла осам комада накита непроцењиве вредности из две витрине у Галерији Аполона у Лувру.
Прслук и опрема који су пронађени на лицу места одмах су послати на анализу.
Према информацијама француског листа, истражитељи сада располажу новим доказима, пронађена је мотоциклистичка кацига која припада једном од починилаца.
Истражитељи су, такође, запленили рукавицу, пронађену на пларформи дизалице, као и кључеве камиона који су починиоци користили да приступе балкону и прозорима Галерије Аполона.
Према досадашњим информацијама, платформа је украдена од власника који је понудио на продају на сајту Лебонцоин.
Пљачкаши су је силом украли од власника, који је препознао свој предмет на снимцима који се од крађе која се догодила у недељу, непрекидно емитују на информативним каналима.
Четири особе су у недељу око 09.30 ујутру упале у чувену Галерију Аполона у париском музеју Лувр.
Користиле су механичке мердевине монтиране на возило како би се попели до галерије.
Провалници су разрезали сигурносна стакла и однели девет предмета од непроцењиве културне вредности, а један од њих, круна царице Еугеније, супруге Наполеона ИИИ, пронађена је на лицу места, а претпоставља се да је испала починиоцима током бекства.
Предмети потичу из 19. века и припадали су француском племству, украшени су хиљадама дијаманата и другим драгим камењем.