(ФОТО) ОГЛАСИЛА СЕ ПОРОДИЦА МЛАДОГ МАРКА ПАВЛОВИЋА (22) КОЈИ ЈЕ ИЗНЕНАДА ПРЕМИНУО: “Хвала свима који су били уз нас у најтежем тренутку”
Полицајац Марко Павловић преминуо је 18. октобра, након што се изненада срушио у својој кући. Према сазнањима, младом полицајцу је изненада стало срце.
Вест о његовој смрти дубоко је потресла становнике Лаћарка и Сремске Митровице, као и све који су га познавали. Павловић, који је имао само 22 године, био је и фудбалер клуба “Обилић” из Кукујеваца, као и некадашњи играч ФК ЛСК Лаћарак.
Фудбалски клубови у којима је играо опростили су се од њега дирљивим порукама:
“Шта рећи када се овако млад живот прерано угаси? Марко је био пример правог момка — диван, васпитан, вредан и пожртвован. За кратко време постао је део нашег тима и породице. Скрхани болом, изражавамо најдубље саучешће породици, рођацима и пријатељима. Маре, вечно ћеш бити део нашег тима и живети у нашим срцима.”
Марко је испраћен на вечни починак 20. октобра у 14 часова, а његова породица упутила је јавну захвалност свима који су им пружили подршку, саосећање и снагу у тренуцима незамисливог губитка.
У поруци упућеној јавности, породица Павловић је навела:
“Драга родбино, пријатељи и колеге, породица Павловић се од срца захваљује свима који су били уз нас у овом најтежем тренутку нашег живота. Посебну захвалност упућујемо Марковим колегама полицајцима који су га испратили достојанствено – онако како је и сам поносно и часно носио своју униформу.
Захваљујемо се и његовим саиграчима фудбалерима који су Марка испратили на његову последњу утакмицу, са љубављу и поштовањем.
Такође, изражавамо искрену захвалност Градској управи и граду Сремска Митровица, компанијама Металфер, ПУ „Пчелица” и Адриана-текс, на подршци, саосећању и пажњи коју су нам пружили.
Нашу захвалност свима који су нам показали људскост и солидарност заувек ћемо носити у срцу.”
Маркова прерана смрт оставила је дубок траг у заједници. Пријатељи, колеге и мештани описују га као омилјеног младића, одговорног полицајца и вредног спортисту који је својом добротом и ведрином освајао све око себе.