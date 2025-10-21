ДЕСЕТАК ДЕЧАКА БИЛО У АУТОБУСУ КОЈИ ЈЕ СЛЕТЕО С ПУТА Тројица, старости 8, 14 и 16 година превезени у болницу У ТОКУ ЈЕ УВИЂАЈ НА ЛИЦУ МЕСТА
21.10.2025. 19:20 19:25
Коментари (0)
Десетак дечака налазило се у аутобусу који је слетео с пута у селу Чучуге у општини Уб.
Како се сазнаје, требало је да оду на тренинг до спортског центра у Убу. У Ургентни центар болнице у Ваљеву превезена су три дечака, старости 8, 14 и 16 година.
Њихова дијагностика је у току, а по првима налазима у питању су лаке телесне повреде, махом огреботине и посекотине од разбијеног стакла на аутобусу, тако да највероватније неће бити потребе за њиховом хоспитализацијом. Након полицијског увиђаја требало би да буду познати узроци слетања аутобуса са пута.
Подсетимо, аутобус превозника "Стрела Уб", око 17 сати, на локалном путу Чучуге-Уб, слетео је са коловоза на ливаду, након што је возач изгубио контролу.