ЗАРАЗА СЕ ШИРИ ЕВРОПОМ, ЕВО КОЈИ СЕ ВИРУС ВРАТИО Паника, подигнут ниво узбуне
Француске власти повећале су са средњег на висок ниво узбуну због ширења птичјег грипа захтевајући од живинарских фарми широм земље да држе перад у затвореном простору уз упозорење да се Европа суочава са сезонском појавом ове болести.
- Уредба којом се налаже да се ниво узбуне повећа са средњег на високи издата је након доказа о инфекцији међу дивљим птицама селицама у Европи, укључујући Француску, али и потврђених епидемија на неколико фарми живине - саопштило је француско Министарство пољопривреде, преноси Ројтерс.
У саопштењу француског Министарства пољопривреде је потврђено да су до сада откривене две епидемије птичјег грипа на француским живинарским фармама и три у домаћем узгоју.
Први случај птичјег грипа је откривен средином октобра на фарми за узгој фазана и јаребица на северу Француске.
Високо патогени птичји грип је сезонска болест коју шире птице селице због чега узгајивачи широм света неретко морају да униште десетине милиона птица у узгоју.