21.10.2025.
Нови Сад
ЗАРАЗА СЕ ШИРИ ЕВРОПОМ, ЕВО КОЈИ СЕ ВИРУС ВРАТИО Паника, подигнут ниво узбуне

21.10.2025. 17:06
Пише:
Дневник
Извор:
Пинк.рс
Фото: pexels.com

Француске власти повећале су са средњег на висок ниво узбуну због ширења птичјег грипа захтевајући од живинарских фарми широм земље да држе перад у затвореном простору уз упозорење да се Европа суочава са сезонском појавом ове болести.

- Уредба којом се налаже да се ниво узбуне повећа са средњег на високи издата је након доказа о инфекцији међу дивљим птицама селицама у Европи, укључујући Француску, али и потврђених епидемија на неколико фарми живине - саопштило је француско Министарство пољопривреде, преноси Ројтерс.

У саопштењу француског Министарства пољопривреде је потврђено да су до сада откривене две епидемије птичјег грипа на француским живинарским фармама и три у домаћем узгоју.

Први случај птичјег грипа је откривен средином октобра на фарми за узгој фазана и јаребица на северу Француске.

Високо патогени птичји грип је сезонска болест коју шире птице селице због чега узгајивачи широм света неретко морају да униште десетине милиона птица у узгоју.

Пинк.рс

птичји грип епидемија Европа
Извор:
Пинк.рс
Пише:
Дневник
Вести Свет
