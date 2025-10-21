overcast clouds
ХТЕЛА ДА СЕ ОСЛОБОДИ ПРЕТОПЉЕНОГ ЗЛАТА ВРЕДНОГ 1,5 МИЛИОНА ЕВРА Ухапшена Кинескиња због крађе из музеја у Паризу

21.10.2025. 13:38 14:25
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
policija
Фото: Tanjug (AP Photo/Thibault Camus)

ПАРИЗ: Француско тужилаштво саопштило је да је жена кинеског порекла оптужена за крађу шест златних грумена вредних око 1,5 милиона евра из Природњачког музеја у Паризу.

Она је ухапшена у Барселони, док је покушавала да се ослободи око једног килограма растопљеног злата, навели су званичници, пише Би-Би-Си

Шпанска полиција ју је ухапсила по европском налогу, а истог дана изручена је Француској. 

Верује се да је планирала да побегне у Кину.

Злато је украдено из галерије музеја, познатог по природњачким колекцијама и смештеног у оквиру универзитета Сорбона.

Француски медији су навели да су алармни и надзорни системи музеја били искључени због сајбер напада, што су пљачкаши, наводно, искористили. 

Директор музеја оценио је да је реч о "веома професионалном и добро информисаном тиму".

Пљачка у Природњачком музеју догодила се само неколико дана пре крађе накита у Лувру, у којој су лопови однели осам вредних предмета, укључујући крунске драгуље. 

Полиција истражује више случајева пљачки музеја широм Француске у последњим месецима.

лувр крађа осумњичена
Вести Свет
