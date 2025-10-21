ХТЕЛА ДА СЕ ОСЛОБОДИ ПРЕТОПЉЕНОГ ЗЛАТА ВРЕДНОГ 1,5 МИЛИОНА ЕВРА Ухапшена Кинескиња због крађе из музеја у Паризу
ПАРИЗ: Француско тужилаштво саопштило је да је жена кинеског порекла оптужена за крађу шест златних грумена вредних око 1,5 милиона евра из Природњачког музеја у Паризу.
Она је ухапшена у Барселони, док је покушавала да се ослободи око једног килограма растопљеног злата, навели су званичници, пише Би-Би-Си.
Шпанска полиција ју је ухапсила по европском налогу, а истог дана изручена је Француској.
Верује се да је планирала да побегне у Кину.
Злато је украдено из галерије музеја, познатог по природњачким колекцијама и смештеног у оквиру универзитета Сорбона.
Француски медији су навели да су алармни и надзорни системи музеја били искључени због сајбер напада, што су пљачкаши, наводно, искористили.
Директор музеја оценио је да је реч о "веома професионалном и добро информисаном тиму".
Пљачка у Природњачком музеју догодила се само неколико дана пре крађе накита у Лувру, у којој су лопови однели осам вредних предмета, укључујући крунске драгуље.
Полиција истражује више случајева пљачки музеја широм Француске у последњим месецима.