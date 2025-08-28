ПОЛИЦИЈСКЕ СНАГЕ ДОБИЈАЈУ ПОЈАЧАЊЕ У ВИДУ ПСА-РОБОТА Препознаје пиштоље, ножеве, бејзбол палице, види у мраку, вреба из заседе...
Полиција Нотингемшира (Велика Британија) увелико тестира футуристичког робота-пса који треба да помогне органима реда у хватању криминалаца.
Робот-пас у стилу Терминатора може да се пење уз степенице, види у мраку и делује из заседе. Полиција Нотса, прва у Великој Британији која тестира овог AI помоћника, сматра да би робот-пас могао да помогне у извиђању у оружаним опсадама, ситуацијама са таоцима и хемијским и биолошким инцидентима.
Робот ради на даљинску команду, може да препозна оружје, скенира околину и има звучник за издавање команди осумњиченима.
Овај уређај, који је финансирала канцеларија главног научног саветника Велике Британије је у фази тестирања, а ако резултати буду позитивни, друге полицијске снаге ће их добити следеће године.
Изумитељ робота-пса Натан Волас (22) из Гедлинга у Нотингемширу рекао је да се робот може користити као дрон на копну и има камеру са вештачком интелигенцијом која може да детектује оружје – пиштоље, ножеве, бејзбол палице.
Полицијска наредница Луиз Кларк изјавила је да није тешко схватити да ће се ова технологија користити у будућности за заштиту и служење јавности.
„У правим околностима ова опрема може побољшати безбедност полицајаца и јавности“, изјавила је Кларкова.
Полиција је саопштила да нема планове да се робот опреми оружјем или замени полицијским псима.