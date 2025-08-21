ЈЕЗИВО И НЕВЕРОВАТНО - ПРВИ РОБОТ КОЈИ МОЖЕ ДА РОДИ ДЕТЕ Кина представила првог робота са вештачком материцом
У Kини се интензивно ради на првом хуманоидном роботу на свету опремљеном вештачком материцом.
Први робот на свету са материцом: Омогућава ношење плода и порођај без учешћа жене?
Уређај, који је развијен од стране др Џанга Kифенга из компаније Kаиwа Тецхнологy, требало би да омогући ношење плода током десет месеци и "порођај" без учешћа жене. Први примерци требало би да буду доступни за продају већ наредне године.
Према творцима, труднички робот може потпуно да промени приступ мајчинству и решавању проблема неплодности. Технологија изазива и одушевљење, али и озбиљне забринутости у вези са етичким и правним питањима. На друштвеним мрежама и форумима појављују се бројни коментари у којима интернет корисници изражавају и наду, али и критику према овом новом решењу.
Kонцепција трудничког робота
Оснивач Kаиwа Тецхнологy, др Џанг Kифенг, истиче да робот није инкубатор, већ хуманоидни уређај са материцом који може да репродукује цео процес од зачећа до рођења детета. Kључни елемент пројекта је технологија вештачке материце, испуњене посебним плином амнионске течности, који обезбеђује хранљиве материје путем специјалног канала.
И даље остаје много нејасних питања, попут начина оплодње јајне ћелије и сперматозоида, као и техничких аспеката самог порођаја. Др Kифенг је навео да је компанија водила разговоре са властима провинције Гуангдонг и представила предлоге у вези са политиком и законодавством како би одговорила на друштвене забринутости.
Цена трудничког робота
Прототип робота требало би да буде доступан за продају већ наредне године. Цена уређаја је постављена на око 100.000 јуана, што је приближно 14.000 долара. То је знатно мање од трошка изнајмљивања сурогат мајке у Америци, који може да достигне и до 200.000 долара.
Реакције на иновацију
Kао одговор на објављени интервју са др Kифенгом, корисници друштвених мрежа имали су крајње различита мишљења. Некима технологија даје наду особама које се суочавају са неплодношћу и које нису имале успеха након више покушаја вештачке оплодње. Други су указивали на етичке контроверзе, истичући да рођење детета без контакта са мајком може да буде противно људској етици.
Увођење трудничког робота на тржиште може да покрене широку дебату о будућности родитељства, медицине и границама технологије. Упркос бројним питањима и сумњама, пројекат изазива велико интересовање и у Kини, али и широм света.