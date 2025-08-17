НЕВЕРОВАТНО!
(ВИДЕО) У ПЕКИНГУ ПОЧЕЛЕ ПРВЕ "СВЕТСКЕ ИГРЕ ХУМАНОИДНИХ РОБОТА" 500 робота из 16 земаља одмерава снаге
Више од 500 хуманоидних робота из 16 земаља, укључујући Kину и САД, учествује на првим "Светским играма хуманоидних робота" које се одржавају у Пекингу. Током три дана, 280 тимова надметаће се у 26 дисциплина подељених у три категорије: атлетске, извођачке и сценаријске.
Атлетска такмичења обухватају дисциплине по узору на људски спорт, попут трка на 400 и 1500 метара, скока у даљ, скока у вис, гимнастике и фудбалских утакмица. У извођачкој категорији роботи наступају соло или у групама, изводе плесне кореографије, борилачке вештине и свирају музичке инструменте.
Сценаријске дисциплине симулирају реалне задатке, од сортирања лекова и руковања индустријским материјалима до пружања услуга у хотелима.
Спектакл и хумор на стази и бини
Први дан донео је и озбиљну дозу забаве. У трци на 400 метара роботи су показали завидну брзину, иако је један такмичар имао проблем са држањем правца. Публика је могла да види робота пијанисту, бубњара, па чак и "модну писту" са необично одевеним учесницима, што је завршило првим "падом" игара када је један робот морао бити однесен са сцене.
На стадиону је посебну пажњу привукао робот фудбал, иако је било јасно да ће проћи доста времена пре него што хуманоиди парирају људским играчима. Ипак, овакви догађаји не само да пружају забаву, већ и платформу за демонстрацију напретка у роботици, која је последњих година направила огроман технолошки скок.