”РОБОТ ОД 50 ДОЛАРА ЋЕ ВАС ПРОНАЋИ И УБИТИ” Генерал Залужњи: Филмови о Терминатору на фронту већ постају стварност

26.08.2025. 17:41 17:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Youtube prinstcrin/Aktuality.sk
Фото: Youtube prinstcrin/Aktuality.sk

ЛОНДОН: Бивши врховни командант Оружаних снага Украјине и садашњи амбасадор те земље у Великој Британији Валериј Залужњи изјавио је да филмови о Терминатору постају стварност, укључујући и на фронту.

"Робот од 50 долара ће вас пронаћи и убити. То је данас чињеница. Филмови које смо гледали почетком 1990-их о Терминатору постају стварност. Зато морамо да размислимо о томе како нећемо морати да шаљемо некога назад у време да направи неке промене", рекао је он у интервјуу на Јутјуб каналу "Нова украјинска школа" , преноси портал РБК.

Залужњи је нагласио да развој дронова и других техничких средстава за уништавање не дозвољава "засићење" фронта великим бројем људства. 

По његовом мишљењу, потребно је минимизирати број људи у рововима, ослањајући се на развој технолошких решења.

Украјински амбасадор у Лондону је напоменуо да савремена реалност захтева преиспитивање приступа вођењу војних операција како би се избегли сценарији слични онима приказаним у научно-фантастичним филмовима.

 

валериј залужњи
Вести Свет
