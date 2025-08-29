ХАПШЕЊЕ КАО У ФИЛМУ
НИКАД ВИЂЕНО Полиција послала робота да ухапси крвника, робот савладао осумњиченог
ЊУ ОРЛЕАНС: Током интервенције у америчкој држави Луизијани припадници полиције су уз помоћ робота ухапсили држављанина Хондураса траженог у вези са убиством у својој земљи, преносе данас амерички медији.
Елвис Kабаљеро-Зунига, који је тражен због оптужби за убиство, ухапшен је уз помоћ робота у предграђу Њу Орлеанса, Kенер, саопштиле су власти, преноси Ју-Ес-Еј Тудеј.
Kако је саопштила америчка гранична патрола, 53-годишњи мушкарац ухапшен је 22. августа. Он се предао након што су припадници полиције провалили улазна врата куће у којој се осумњичени крио.
Америчка гранична патрола објавила је и фотографије хапшења на којима се види како агенти спроводе осумњиченог до полицијског аутомобила.
“Захваљујући новој технологији, обуци и опреми, ова мисија била је у потпуности успешна, а наши федерални партнери ухапсили су овог убицу”, саопштила је полиција.
За сада нису познати детаљи оптужбе за убиство против Зуниге, као ни за чије убиство се он сумњичи.
Америчка гранична патрола саопштила је да се он налази у притвору, као и да је оптужен за илегалан улазак у САД.