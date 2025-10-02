СЕЛО КОЈЕ ОБИЂЕ 2,6 МИЛИОНА ТУРИСТА УВОДИ УЛАЗНИЦЕ Карта ће коштати чак 17,5 евра!
Популарно село се одлучило на овај корак.
Популарно холандско туристичко село Зансе Сканс, познато по својим историјским ветрењачама и традиционалној архитектури, уводи наплату улаза за све посетиоце од пролећа 2026. године
Циљ ове мере је смањење притиска масовног туризма и обезбеђивање средстава за очување локалне инфраструктуре и културне баштине.
Цена улазнице износиће 17,5 евра. Локална власт општине Занстад донела је ову одлуку након што је број посетилаца значајно порастао. У 2024. години регистровано је око 2,6 милиона туриста, док је село заправо врло мала заједница са ограниченим капацитетима.
Нема места за толико људи
Превелики број туриста ствара велике проблеме за локално становништво.
- Једноставно немамо места за толико људи - изјавила је директорка локалног музеја Мариеке Вервеиј.
Она је указала на то да многи туристи занемарују чињеницу да у том селу живе људи, па често улазе у приватна дворишта, куцају на врата, па чак и користе приватне просторе као јавне тоалете.
Шта доноси нова улазница?
Улазница ће бити продавана унапред преко интернета, без физичких баријера на улазу. Прикупљени приход, који би могао достићи десетине милиона евра годишње, биће усмерен на:
Одржавање историјских објеката.
Изградњу јавних тоалета.
Остале инфраструктурне потребе.
Цена од 17,5 евра укључиваће приступ главним атракцијама, попут музеја и унутрашњости ветрењача, које су се до сада плаћале посебно.
Подељена мишљења око зараде
Одлука о наплати изазвала је подељена мишљења. Власници локалних продавница и ресторана страхују да ће нова мера смањити број туриста и негативно утицати на њихово пословање.
- Ако четворочлана породица плати улазнице и паркинг, потрошиће скоро 100 евра – то значи мање новца за куповину сувенира или ручак - рекла је власница једне сувенирнице.
Зансе Сканс није једини пример регулисања туризма улазницама. Венеција већ наплаћује једнодневним посетиоцима улаз од пет евра, а сличне мере су уведене и у другим местима широм света.