overcast clouds
12°C
02.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
99.6426
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СЕЛО КОЈЕ ОБИЂЕ 2,6 МИЛИОНА ТУРИСТА УВОДИ УЛАЗНИЦЕ Карта ће коштати чак 17,5 евра!

02.10.2025. 16:22 16:37
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.рс
Коментари (0)
село
Фото: Ilustracija pixabay

Популарно село се одлучило на овај корак.

Популарно холандско туристичко село Зансе Сканс, познато по својим историјским ветрењачама и традиционалној архитектури, уводи наплату улаза за све посетиоце од пролећа 2026. године
 

Циљ ове мере је смањење притиска масовног туризма и обезбеђивање средстава за очување локалне инфраструктуре и културне баштине.

Цена улазнице износиће 17,5 евра. Локална власт општине Занстад донела је ову одлуку након што је број посетилаца значајно порастао. У 2024. години регистровано је око 2,6 милиона туриста, док је село заправо врло мала заједница са ограниченим капацитетима.

село
Фото: Ilustracija pixabay

Нема места за толико људи

Превелики број туриста ствара велике проблеме за локално становништво.

- Једноставно немамо места за толико људи - изјавила је директорка локалног музеја Мариеке Вервеиј.

Она је указала на то да многи туристи занемарују чињеницу да у том селу живе људи, па често улазе у приватна дворишта, куцају на врата, па чак и користе приватне просторе као јавне тоалете.
 

Шта доноси нова улазница?

Улазница ће бити продавана унапред преко интернета, без физичких баријера на улазу. Прикупљени приход, који би могао достићи десетине милиона евра годишње, биће усмерен на:


Одржавање историјских објеката.
Изградњу јавних тоалета.
Остале инфраструктурне потребе.

Цена од 17,5 евра укључиваће приступ главним атракцијама, попут музеја и унутрашњости ветрењача, које су се до сада плаћале посебно.

село
Фото: Ilustracija pixabay

Подељена мишљења око зараде

Одлука о наплати изазвала је подељена мишљења. Власници локалних продавница и ресторана страхују да ће нова мера смањити број туриста и негативно утицати на њихово пословање.

- Ако четворочлана породица плати улазнице и паркинг, потрошиће скоро 100 евра – то значи мање новца за куповину сувенира или ручак - рекла је власница једне сувенирнице.

Зансе Сканс није једини пример регулисања туризма улазницама. Венеција већ наплаћује једнодневним посетиоцима улаз од пет евра, а сличне мере су уведене и у другим местима широм света.

Каматица.рс

Холандија улазнице село
Извор:
Каматица.рс
Пише:
Дневник
Магазин Путовања
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај