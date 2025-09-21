КАДА ЈЕ НАЈБОЉЕ КРЕНУТИ СА ДИЈЕТОМ? Овај дан је прави, стручњаци коначно дали одговор!
Планирање почетка дијете или нове фитнес рутине често долази са великом дозом ентузијазма, али и са још већом дозом одлагања.
Колико пута сте рекли себи - почињем од понедељка? Испоставља се да управо понедељак заиста јесте најбољи дан за почетак нове навике, барем ако питате научнике.
Тим истраживача са Универзитета Пенсилванија открио је да одређени дани у недељи, такозване "временске прекретнице", имају моћ да нас психолошки подстакну на промене. На тим прекретницама, људи себе доживљавају као да остављају старе навике иза себе и крећу испочетка.
Понедељак, као први дан радне недеље, природно се намеће као симбол новог почетка. Тада најчешће доносимо одлуке о променама начина исхране, увођењу вежбања или одустајању од лоших навика. Тај осећај "нове верзије себе" може бити снажан покретач мотивације.
Истраживачи су пратили понашање људи на различите начине: анализирали су претраге на Гуглу о дијетама и вежбању, пратили посећеност теретане на универзитету и бележили активности на веб-сајту где су корисници сами себи постављали изазове са финансијским казнама за неуспех. Резултати су показали да је управо понедељак најчешћи дан када људи започињу нове планове.
Иако је понедељак најдоминантнији, постоје и други датуми који психолошки функционишу на сличан начин. То су:
Рођендани и годишњице
Први дан у месецу
Почетак нове сезоне или школске године
Нова година
Сви ови тренуци у нашој свести представљају јасну границу између старог и новог периода, што додатно олакшава доношење одлука о променама.