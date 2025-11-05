ФИРМА МУ ГРЕШКОМ УПЛАТИЛА МИЛИОНЕ Радник одбио да врати новац, нестао без трага, мислио да је 13. плата
Несвакидашњи случај из Русије изазвао је велику пажњу јавности.
Радник из Русије води правну битку са бившим послодавцем због грешке у исплати – одбио да врати више од седам милиона рубаља, купио аутомобил и преселио се.
Фабрика из Ханти-Мансијска покренула је тужбу против свог бившег радника В. Р., који одбија да врати више од седам милиона рубаља (око 8,8 милиона динара) грешком уплаћених на његов рачун.
Мислио да је 13. плата
Почетком године, поменути радник је отворио апликацију своје банке и остао у шоку – уместо очекиваних 46.954 рубље, на рачуну га је сачекала уплата од чак 7.112.254 рубље (око 8,9 милиона динара).
-Чуо сам гласине да ћемо добити 13. плату, јер је година била успешна, али овако нешто нисам могао да замислим – испричао је радник за локалне медије.
Међутим, његова срећа није дуго трајала. Истог дана га је позвало рачуноводство фабрике и обавестило да је у питању грешка, те да новац мора бити враћен.
Правна борба и блокирани рачуни
Радник се потом обратио правницима путем интернета, тврдећи да није дужан да врати новац ако је грешка техничка, а не обрачунска.
– Нисам дужан да вратим новац ако је у питању техничка грешка. Само када је обрачунска. Зато сам донео такву одлуку – изјавио је.
Према судским документима, рачуноводство је грешком на његов рачун уплатило примања 34 радника из друге пословнице фабрике. Иако је пропуст очигледан, В.Р. се брани тврдњом да је уплата стигла “у име фирме”, те да је у налогу наведено да се ради о “плати”.
Тврди и да је био изложен притисцима надређених, због чега је одлучио да новац потроши. Купио је аутомобил, преселио се у други град, а фабрика је убрзо поднела тужбу и блокирала његове рачуне.
У прва два поступка суд је пресудио у корист фабрике, наводећи да В.Р. мора да врати седам милиона рубаља. Он се жалио, а жалба је прихваћена, па случај сада чека одлуку Врховног суда Русије, пише Блиц Бизнис.
– Нећемо коментарисати. Није било 13. плате, то је погрешна уплата. Његово тумачење је чудно, али све ћемо решити правним путем – изјавио је вршилац дужности директора фабрике.