ОВЕ НАМИРНИЦЕ НЕ ТРЕБА ЈЕСТИ ПОСЛЕ 15 САТИ! Скривени су „саботери“ доброг сна и додатно разбуђују, ЈЕДНА се издваја међу њима
Када је реч о квалитетном сну, сви знамо шта треба избегавати пре спавања – коришћење телефона, алкохол и кафу, али има још.
Ипак, постоји неколико намирница које не би требало јести сатима пре одласка у кревет. Нутриционисткиња Франсис Ралф за "Metro.co.uk" открила је да је најбоље престати конзумирати чоколаду већ око 15 сати.
"Можда мислите да су коцкица или две тамне чоколаде после вечере здрава посластица пуна антиоксиданаса, али она може тихо да саботира ваш сан", рекла је.
Поред кофеина, тамна чоколада садржи и теобромин – мање познат стимуланс који разбуђује. Око 20 грама тамне чоколаде садржи приближно исту количину кофеина као мала шољица зеленог чаја, а теобромин може остати у организму и до шест до осам сати, што значи да стимулише нервни систем дуго након што заспите.
"Ако волите чоколаду, уживајте у њој раније током дана, идеално пре 15 сати, када тело може да разгради те стимулансе без утицаја на сан", саветује она.
Франсис је открила још једну "изненађујућу" намирницу која негативно утиче на сан – сосове на бази парадајза, јер могу изазвати киселински рефлукс.
Такође упозорава да се касно увече избегавају одлежали сиреви и сухомеснати производи, јер садрже тирамин – супстанцу која подстиче будност.
"Циљ је да завршите с јелом најмање три сата пре спавања. Вечерње грицкалице треба да буду лагане, а обратите пажњу и на 'скривене' стимулансе", закључила је.