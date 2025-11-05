(ФОТО) У КРАЉЕВСКОМ СТИЛУ! Викторија Бекам постала ЛЕДИ, у хаљини која је ОДУШЕВИЛА и краљевске модне критичаре, ни Кејт joj не би нашла ману
Будући да је Дејвид постао Витез његова супруга је добила титулу Лејди Викторије и желела је да том приликом покаже свој стил у пуном сјају
Бивши британски фудбалер Дејвид Бекам добио је витешки орден од краља Чарлса III у Виндзор замку, што му је донело титулу Витеза реда британског царства.
Његова спортска достигнућа и хуманитарни рад донели су му ову част, а аутоматски је и његова супруга, Викторија Бекам, постала Леди Викторија. Верни свом софистицираном стилу, Викторија је избегла екстравагантну комбинацију, одлучивши да засија у једној од својих најпознатијих хаљина, док је истовремено дизајнирала и Дејвидово одело.
Дејвид Бекам, видно узбуђен због овог историјског тренутка, стигао је у кастел уз своју супругу. Викторија је још једном потврдила да је морнарско плава њен заштитни знак за краљевске прилике.
Викторија и њена краљевска хаљина
За ову прилику, Викторија је одабрала миди верзију своје хаљине Isabella (у оригиналу је дуга до пода) са кратким рукавима са бочним прорезима, наборима на предњем делу око струка, округлим изрезом и отвореним леђима.
Иста хаљина је ношена и од стране принцезе Аријане из Холандије за Дан принцеза 16. септембра 2025, док ју је краљица Летиција носила у лимун-зеленој боји и миди дужини.
Викторија је ову хаљину носила и на пријему у Бакингемскоји палати пре крунисања краља Чарлса III, што је изазвало помаму и распродају у њеним продавницама.
Хаљину је раније носила Кендал Џенер и на пистама Бела Хадид.
На овом историјском догађају, Дејвид је упутио дирљив гест својој супрузи, тражећи од ње да дизајнира његово одело, софистицовано "јутарње одело". Спортиста је британским медијима рекао да је његова супруга инспирисана претходним краљевским комбинацијама краља Чарлса III и направила савршено одело за њега.
Дејвид је поделио емотивну поруку након догађаја:
- Не могу ни да описем колико је посебан данашњи дан за мене, дечака из Источног Лондона, који прима витешки орден од Његовог Величанства Краља. Заиста сам понизан и захвалан на овој части.
- Имао сам срећу да представљам нашу земљу и увек сам то чинио с поносом… Волим нашу Краљевску породицу и оно што значи људима не само у Великој Британији већ широм света. Никада нисам могао да сањам да ће се ово догодити мени - рекао је Давид, па је додао:
- Све што сам икада желео је да моја породица буде поносна. Моји родитељи и баке и деке који су увек били уз мене и усађивали ми праве вредности, рад и поштовање. Моја прелепа супруга која је уз мене последњих 28 година, највећи ослонац и раме за сузе у тешким временима.
- Без ње не бих имао живот који имам. Мојој прелепој деци, на коју сам изузетно поносан, и знам да је ово за њих такође поносан и инспиративан дан, они су наша највећа радост у животу и мој свакодневни извор инспирације. Волим вас све највише.