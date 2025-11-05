ЧУДОТВОРНО ВОЋЕ, КОД НАС ГА ИМА КОЛИКО ХОЋЕШ! Чува срце и крвни притисак, научници га пореде са леком
Хипертензија је један од главних фактора ризика за болести срца и крвних судова, која доводи до преоптерећења срца и оштећења артерија, што значајно повећава вероватноћу срчаног удара и можданог удара.
Срећом, постоје производи који могу да подрже здравље срца.
Међу њима посебно место заузима воће богато антиоксидантима, влакнима и есенцијалним хранљивим материјама. Говоримо о дуњи. Погледајмо шта научна истраживања говоре о њеном утицају на здравље.
Тим научника са Универзитета медицинских наука у Исфахану у Ирану анализирао је 12 истраживања спроведених на пацовима како би утврдио које воће најефикасније снижава крвни притисак. Резултати су показали да дуња има изузетно снажан ефекат у овом погледу.
Према научницима, "различити делови дуње, укључујући листове, семе и цело воће, могу да се користе за побољшање стања кардиоваскуларног система, а посебно крвног притиска, јер дуња има снажна противупална и антиоксидативна својства". Екстракт из листова или семена дуње, примењен у високим концентрацијама, снижавао је крвни притисак на начин упоредив са популарним лековима против хипертензије.
"Антихипертензивно деловање дуње показало се упоредивим са леком који олакшава проток крви кроз крвне судове", наводи се у научној публикацији.
Потенцијал дуње у превенцији болести срца
Иако научници још нису прецизирали тачне количине дуње које је потребно конзумирати да би се постигао повољан ефекат на здравље, ово отвара пут за даља испитивања употребе дуње као додатка исхрани који подржава здравље срца. Стручњаци наглашавају да будућа истраживања могу да помогну у потврђивању вредности овог воћа у превенцији болести крвних судова.