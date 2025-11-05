МАКОЉУПЦИ, ОВО ЈЕ ЗА ВАС! Војвођански специјалитет који је опевао и Балашевић - РЕЗАНЦИ С МАКОМ какве су одувек правиле Лале
Знате већ како се завршава сваки рефрен Балашевићевог великог хита "Ал' се некад добро јело" – после набрајања свих оних војвођанских ђаконија од којих полази вода на уста, на крају су обавезни – резанци с маком!
Неодољиво и једноставно старинско јело од теста које су припремале наше баке и у ово ново доба представља празник за сва чула.
Макољупци, ово је за вас! Можда већ и знате како се праве чувени резанци с маком, гастрономско благо Војводине, али рецепт који вам представљамо је мало другачија прича, коју је креирао познати кувар из Баната. Старинска посластица од памтивека је обожавана на северу наше земље, где се, јелте, увек добро јело, па свакако треба пробати и ову верзију.
Можете је правити у различитим варијантама – као резанце, шуфнудле, макароне, насуво, битно је само да је – с маком! И да је тесто! Лале кажу да је до финог, чистог мака све теже доћи. Навелико се гаји још само у Новом Бечеју.
Резанци с маком
Састојци:
• 1 кг брашна
• 2 јајета
• прстохват соли
• мало млаке воде
• 250 г млевеног мака
• 1 шољица млека
• 100 г шећера
• 1 ванилин шећер
• 1 дл уља
Припрема:
Од брашна, јаја, соли и мало млаке воде замесите чвршће тесто за резанце. Направите лопту, па развуците оклагијом у кору. Развучену кору оставите мало да се просуши, па исеците на резанце око један центиметар ширине.
Тако исечене их скувајте у доста воде, да се не слепе. Куване резанце исперите под млазом хладне воде. Сипајте их у шерпу у којој сте загрејали мало уља, па пропржите. Склоните с ватре.
За то време, на тихој ватри, попарите млевени мак шољицом млека и кувајте док млеко не испари. Пошећерите и додајте кесицу ванилин шећера. Кад се резанци прохладе, помешајте их с маком.