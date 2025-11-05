МАСК ПОНУДИО ШОКАНТНО РЕШЕЊЕ КЛИМАТСКЕ КРИЗЕ! Сателитски филтер за сунчеву светлост смањио би загревање, да ли би изазвао КАТАСТРОФУ?
Амерички милијардер Илон Маск изнео је ново и контроверзно решење за климатску кризу - мрежу соларно напајаних сателита који би могли да “контролишу количину енергије” која допире до Земље.
Иако идеја звучи футуристички, бројни научници упозоравају да би такав пројекат могао да има “катастрофалне последице по планету”.
Бурне реакције јавности
У објави на платформи X (бившем Тwиттеру), Маск је рекао да би “соларна констелацију сателита, вођених вештачком интелигенцијом, могла да прилагођава количину сунчеве светлости која стиже до површине Земље”.
Његова објава је изазвала бурне реакције јавности. Један корисник скептично је прокоментарисао: “Дакле, сада ће вештачка интелигенција одлучивати колико сунчеве светлости добијамо? Шта би ту могло поћи по злу?“.
Други су критиковали идеју тврдећи да нико - појединац, компанија, или влада - “нема право да се игра са светском климом”, док су појединци коментарисали да “не треба више људи који се играју Бога”.
"Крхки климатски систем"
Маскова идеја је подсетила многе кориснике на епизоду из цртаног серијала “Симпсонови”, у којој локални милијардер, господин Бернс, блокира Сунце како би натерао житеље Спрингфилда да користе струју из његове нуклеарне електране.
Директорка програма за фосилну економију при Центру за међународно еколошко право (ЦИЕЛ) у Берлину, Лили Фуир, назвала је идеју “високо спекулативном“.
“Соларни геоинжењеринг је непредвидив и могао би додатно дестабилизовати већ крхки климатски систем. Ако би се икада применио, било би готово немогуће зауставити га без ризика од наглих температурних скокова и убрзаног глобалног загревања“, упозорила је.
Биолог са Универзитета Умеа у Шведској, професор Густав Андерсон, сматра ироничним да је “господин Бернс имао сличну идеју пре неколико година“.
"Довољне су мале корекције"
На питање корисника како би констелација сателита обезбедила прецизне промене соларне енергије у свим деловима света, Маск је одговорио: “Довољно је направити мале корекције да би се спречило глобално загревање - или глобално хлађење“.
Ипак, признао је да превише блокиране сунчеве светлости може довести до наглог захлађења и претварања Земље у “снежну куглу“, преноси Даилy Маил.
“Земља је више пута у прошлости била снежна кугла“, објаснио је милијардер, очигледно алудирајући на геолошке периоде пре око 635 милиона година.
“Грешка би имала несагледиве последице“, додао је.
"Ефекти глобални, али неједнаки"
Писац и предузетник из Шкотске, Рам Бен Зе’ев, каже да је технички аспект идеје можда остварив, али да би последице евентуалне грешке биле немерљиве.
“Смањивање сунчеве светлости не утиче само на температуру, већ и на фотосинтезу - основу живота на Земљи. Чак и смањење од 1–2% могло би да девастира глобалну пољопривреду, шуме и производњу кисеоника”, упозорио је
Стручњак за глациологију и климатске промене, професорка Семи Базард, упозорила је да би такав пројекат могао имати непредвиђене последице.
“Не би требало да појединац или држава одлучују о клими целог света. Потребно је истражити и угљенични трошак лансирања таквих сателита и питање глобалне управе. Ако би оваква технологија икада била примењена, морали бисмо имати међународни договор, јер би ефекти били глобални, али неједнаки“, рекла је она.
Базадова је подсетила да већ постоји проверена метода борбе против климатских промена - декарбонизација.
“Уместо да трошимо енергију на ризичне експерименте, требало би да се фокусирамо на смањење емисија угљен-диоксида“, закључила је.