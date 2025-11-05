clear sky
ПРВА УЛОГА БИЛА МУ КАПЉИЦА КИШЕ, А САДА ЈЕ НАЈПОЖЕЉНИЈИ МУШКАРАЦ Џонатан Бејли уписан у историју као први аутовани геј са овом титулом

05.11.2025. 14:24
Пише:
Дневник
Извор:
Најжена
ГЛУМАЦ
Фото: Танјуг/ Scott A Garfitt/Invision

Занимљиво је да је ово тек други пут у последњих десет година да је неко млађи од 40 година изабран за најзгоднијег мушкарца света.

Британски глумац Џонатан Бејли ове године је освојио престижну титулу „нај*екси мушкарца света“ по избору часописа People. Тиме је уписао историју као први отворено геј мушкарац који је понео ову награду.

Вест о овом признању откривена је током његовог гостовања у емисији The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, где је 37-годишњи глумац уживо представио насловницу часописа. 

бејли
Фото: Танјуг/ Millie Turner/Invision/AP

„Велика је част, невероватно сам поласкан. И помало апсурдно. Била је то тајна, па сам узбуђен што ће неки пријатељи и породица коначно сазнати“, рекао је Бејли.

Занимљиво је да је ово тек други пут у последњих десет година да је неко млађи од 40 година изабран за најзгоднијег мушкарца света. Први пут је 2020. године титулу освојио 33-годишњи Мајкл Б. Џордан, док је прошле године титулу понео Џон Красински.

бејли
Фото: танјуг/ AP Photo/Ahn Young-joon

Ко је Џонатан Бејли?

Џонатан Стјуарт Бејли рођен је 25. априла 1988. у Валингфорду, Енглеска, у породици са три старије сестре. Отац Стјуарт био је управник компаније, а мајка Карол аудиолог. Већ у петој години, након што га је бака одвела на мјузикл Оливер у Лондону, схватио је да га позорница привлачи. Први наступ имао је у школској представи Ноина Арка, где је глумио капљицу кише.

Школовао се у Benson Primary School, затим у The Oratory School, где је похађао часове балета, а касније је добио музичку стипендију у Magdalen College School у Оксфорду, где је учио клавир и кларинет. Иако је имао прилику да упише универзитетску драмску школу, одлучио је да остане на путу глуме, што је касније описао као ослобађајуће јер му је омогућило да остане прави глумац, а не типичан студент глуме.

најсексипилнији мушкарац геј глумац
Магазин Гламур
Услови коришћења
