НАЈЧУДНИЈА ИМЕНА УЛИЦА НА СВЕТУ? Погледајте где је босански јутјубер залутао!
Путописац и јутјубер из БиХ Роберт Дацешин недавно је посетио државу Сијера Леоне у западној Африци.
На Инстаграму је поделио утиске са својим пратиоцима и открио да су га у тој земљи изненадиле улице с несвакидашњим називима.
Необична имена
„За разлику од наших градова, где су имена улица обично по неким знаменитим људима, улице у Сијера Леонеу, тачније у Фритауну, носе оваква имена – Too good street (Превише добра улица), Short street (Кратка улица), а поред тога постоје и Дуга улица, Брза улица... Дакле, која год асоцијација постоји на ту улицу, то јој може бити и име”, објаснио је.
Наишао је на још једну улицу необичног имена – Dick street (Улица к****), па је упитао пратиоце: „Како бисте ви ово објаснили? Ко би живео у овој улици?”
„Дошли смо из Гвинеје...”
Раније је написао да је Сијера Леоне шеста и последња земља његовог путовања по западној Африци.
„Дошли смо из суседне Гвинеје, прилично уморни од свега што се дешавало, па смо одлучили да овде проведемо четири ноћи и истражимо неке од најважнијих ствари. Иначе, ова земља своје име дугује португалским истраживачима. Они су 1462. године, гледајући брдовити пејзаж дуж обале који их је подсећао на лављу гриву током олује, одлучили да је назову Сијера Леона, што значи ‘планине лавова’”, објаснио је Дацешин.
Географска реткост
Ова земља има површину од око 72.000 квадратних километара и популацију од око осам милиона становника, што је чини једном од најгушће насељених у Африци, преноси Index.
„Занимљиво је и да је ово вероватно најокруглија држава на планети, јер јој је облик готово савршен круг – што је географска реткост. Овде се налази и Голијатов лептир, највећи на свету, чији распон крила може достићи невероватних 25 центиметара. Некада је овде живела и једина албино шимпанза на свету”, додао је.