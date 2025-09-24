ШАМПОНОМ ЗА КОСУ МОЖЕТЕ ОЧИСТИТИ ЈОШ 6 СТВАРИ Прави спас када немате ништа друго
Када помислимо на шампон, прва асоцијација је – коса. Ипак, стручњаци за чишћење откривају да ова бочица из купатила може да буде прави „спас у нужди“ и у домаћинству.
У истој мери у којој уклања масноће и нечистоће са темена, шампон може да очисти и бројне површине у вашем дому. Најбоље од свега? За овакве задатке посебно се препоручује баби шампон, јер не садржи јаке мирисе, боје и хемикалије.
Иако шампон не може да замени јака средства за темељно рибање, може бити сјајан избор за брзо и практично чишћење.
1. Масне флеке на одећи и намештају
Мрље од хране знају да буду тврдоглаве, али шампон може да их „омекша“. Довољно је нанети малу количину на чисту крпу, додати мало воде и лагано тапкати по флеки док масноћа не попусти.
2. Теписи и стазе
У недостатку специјалног средства за тепихе, шампон може одрадити посао. Разблажен у топлој води и нанет нежно на флеку, помаже да се из влакана извуку нечистоће и освежи површина.
3. Плочице и линолеум
Додајте неколико капи шампона у воду којом перете под и приметићете разлику – плочице и линолеум биће чистији и сјајнији.
4. Собне биљке
Прашина на листовима чини да биљке делују беживотно. Помешајте мало шампона и воде у бочици са распршивачем, напрскајте листове и пребришите их микрофибер крпом. Као бонус – ова метода може одвратити ситне инсекте.
5. Инокс и хромиране површине
Судопера, славине и кухињски елементи од нерђајућег челика често изгубе сјај. Решење је опет једноставно: мало шампона у води уклања отиске прстију, наслаге сапуна и каменац, остављајући метал блиставим.
6. Четке за косу и шминку
Временом се на њима скупљају масноћа, прашина и остаци производа. Најбоље решење је опрати их благим шампоном и добро испрати – тако продужавате век трајања четкица и чувате здравље коже.