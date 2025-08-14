КРАЈЕВИ ЦВЕТАЈУ, КОСА ЈЕ СУВА? После лета је довољно САМО једно уље за свакодневну заштиту и једно за недељну обнову РЕЗУЛТАТ ЈЕ фантастичан!
Лето нам доноси море, сунце и опуштене дане, али коса може да се исуши на сунцу. Након вишемесечног излагања УВ зрацима, морској соли и ветру, фризура губи сјај, крајеви цветају, а коса постаје сува и беживотна.
Међутим, добра вест је да опоравак заправо може бити прилично једноставна са неколико доказаних уља која су права мала чуда у боци.
Уља за косу нису само тренд, већ и ефикасна нега коју обожавају стручњаци за лепоту и љубитељи природних ритуала широм света. Постоји и трик који поред враћања влаге и мекоће, а многа уља акође стимулишу бржи раст косе, чинећи длаку јачом.
Арганово уље
Арганово уље се често назива течно злато, и то са добрим разлогом. Довољно је нанети неколико капи на дужину и крајеве косе након прања и сушења, и приметићете како коса постаје мекша, глаткија и сјајнија.
Рицинусово уље
Ако, с друге стране, сањате о бржем расту и пунијој коси, рицинусово уље је доказан избор. Нанесите га на кожу главе, масирајте га и оставите најмање сат времена пре прања, из недеље у недељу видећете промену.
Такође, није згорег указати на један мали трик лепоте, а то је комбиновање једног уља за свакодневну негу крајева и једно за недељни третман власишта. Ово ће вашој коси пружити и заштиту и интензивну обнову, баш као што заслужује након лета.
Летњи месеци могу оставити траг на вашој коси, али уз праву негу, може изгледати још боље него раније. Укључите једно или два уља у своју рутину, претворите њихову примену у мали ритуал опуштања и уживајте у осећају свиленкасте, здраве и сјајне косе. Јер, када се ваша коса опорави и засија, и ви ћете се осећати самоуверено и спремно за нову сезону.
(Fashion.hr)