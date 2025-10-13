few clouds
УЖАС, АЈКУЛА НАПАЛА ДЕЧАКА (14)! Пецао с друговима, ушао у воду, неман му навалила на стомак

13.10.2025. 13:54 14:00
Пише:
Дневник
Извор:
(Телеграф.рс)
Фото: Pixabay.com

Неименовани дечак, стар 14 година, налази се у критичном стању, пошто га је током пецања с пријатељима напала ајкула.

Застрашујући инцидент се догодио у суботу, у поподневним сатима, надомак острва Кук Еспленаде у Аустралији, преноси Сан.

Локални медији преносе да је дечак ушао у воду и изненада постао плен морског предатора.

Ајкула га је угризла и нанела тешке повреде абдомена, односно унутрашњих органа. Његови другари су показали изузетну храброст, јер су одмах скочили у води и извукли га.

На тај начин, према речима надлежних, спасили су тинејџеру живот.

“Овај догађај је заиста трагичан. Наше мисли и молитве су уз дечака и његову породицу. Цела заједница дубоко саосећа с њима”, саопштено је.

Након напада, дечак је хеликоптером пребачен у Универзитетску болницу у Таунсвилу, на северу Квинсленда, где је одмах оперисан.

Надлежни нису саопштили која врста ајкуле га је напада, нити да ли је организована потрага у околним водама. Грађани су упозорени да буду опрезни.

“Безбедност је приоритет и апелујемо на све да буду свесни ризика које вода носи са собом“, речено је.

(Телеграф.рс)

ајкула напала дечак Аустралија
