УЖАС, АЈКУЛА НАПАЛА ДЕЧАКА (14)! Пецао с друговима, ушао у воду, неман му навалила на стомак
Неименовани дечак, стар 14 година, налази се у критичном стању, пошто га је током пецања с пријатељима напала ајкула.
Застрашујући инцидент се догодио у суботу, у поподневним сатима, надомак острва Кук Еспленаде у Аустралији, преноси Сан.
Локални медији преносе да је дечак ушао у воду и изненада постао плен морског предатора.
Ајкула га је угризла и нанела тешке повреде абдомена, односно унутрашњих органа. Његови другари су показали изузетну храброст, јер су одмах скочили у води и извукли га.
На тај начин, према речима надлежних, спасили су тинејџеру живот.
“Овај догађај је заиста трагичан. Наше мисли и молитве су уз дечака и његову породицу. Цела заједница дубоко саосећа с њима”, саопштено је.
Након напада, дечак је хеликоптером пребачен у Универзитетску болницу у Таунсвилу, на северу Квинсленда, где је одмах оперисан.
Надлежни нису саопштили која врста ајкуле га је напада, нити да ли је организована потрага у околним водама. Грађани су упозорени да буду опрезни.
“Безбедност је приоритет и апелујемо на све да буду свесни ризика које вода носи са собом“, речено је.
