few clouds
16°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАНИКА У БРАЗИЛУ! Анаконда дуга пет метара изазвала хаос на плажи, крила се у бетонској конструкцији, ватрогасци све разбили ваздушним чекићем

13.10.2025. 14:28 14:33
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
b
Фото: pixabay.com/ilustracija

РИО ДЕ ЖАНЕИРО: Анаконда дуга скоро пет метара пронађена је на плажи у летовалишту Рио Квенте, у бразилској држави Гојас, где је изазвала пометњу и страх међу купачима, преносе данас локални медији.

Змија се крила у бетонској конструкцији стазе којом се излази на плажу, пренео је Г1.глобо.

На лице места позвани су ватрогасци војног батаљона како би уклонили анаконду.

Пошто се змија крила на неприступачном месту, ватрогасци су морали да употребе ваздушни чекић како би разбили бетон и проширили отвор да допру до анаконде.

Они су потом успели да ухвате змију, која том приликом није повређена, и врате је у дивљину, у њено природно станиште, навео је Г1.глобо.

анаконда бразил страх
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Магазин Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај