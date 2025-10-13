ПАНИКА У БРАЗИЛУ! Анаконда дуга пет метара изазвала хаос на плажи, крила се у бетонској конструкцији, ватрогасци све разбили ваздушним чекићем
13.10.2025. 14:28 14:33
РИО ДЕ ЖАНЕИРО: Анаконда дуга скоро пет метара пронађена је на плажи у летовалишту Рио Квенте, у бразилској држави Гојас, где је изазвала пометњу и страх међу купачима, преносе данас локални медији.
Змија се крила у бетонској конструкцији стазе којом се излази на плажу, пренео је Г1.глобо.
На лице места позвани су ватрогасци војног батаљона како би уклонили анаконду.
Пошто се змија крила на неприступачном месту, ватрогасци су морали да употребе ваздушни чекић како би разбили бетон и проширили отвор да допру до анаконде.
Они су потом успели да ухвате змију, која том приликом није повређена, и врате је у дивљину, у њено природно станиште, навео је Г1.глобо.