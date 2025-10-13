few clouds
ПРИБЛИЖАВАМО СЕ КАТАСТРОФИ, НАУЧНИЦИ УПАЛИЛИ АЛАРМ! Глобално загревање води право у пропаст, ЕВО ШТА ЋЕ БИТИ!

13.10.2025. 14:12 14:22
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
с
Фото: pixabay.com/ilustracija

Научници су известили да се приближавамо климатској катастрофи, наводи британски лист Гардијан.

Земља је достигла своју прву прекретницу везану за емисију гасова са ефектом стаклене баште, наводи се у чланку и додаје да се да је огроман број коралних гребена већ оштећен екстремним температурама океана.

Они се због тога сада суочавају са дугорочним опадањем и угрожавају егзистенцију стотина милиона људи.

Како се наводи у чланку, група од 160 научника који представљају 23 земље припремила је извештај у којем се наглашава потреба за хитним деловањем како би се глобално загревање смањило.

Извештај упозорава да је свет такође на ивици достизања других прекретница, укључујући исушивање реке Амазон као и губитак ледених покривача, преносе РИА Новости.

 

 

