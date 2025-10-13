ПРИБЛИЖАВАМО СЕ КАТАСТРОФИ, НАУЧНИЦИ УПАЛИЛИ АЛАРМ! Глобално загревање води право у пропаст, ЕВО ШТА ЋЕ БИТИ!
Научници су известили да се приближавамо климатској катастрофи, наводи британски лист Гардијан.
Земља је достигла своју прву прекретницу везану за емисију гасова са ефектом стаклене баште, наводи се у чланку и додаје да се да је огроман број коралних гребена већ оштећен екстремним температурама океана.
Они се због тога сада суочавају са дугорочним опадањем и угрожавају егзистенцију стотина милиона људи.
Како се наводи у чланку, група од 160 научника који представљају 23 земље припремила је извештај у којем се наглашава потреба за хитним деловањем како би се глобално загревање смањило.
Извештај упозорава да је свет такође на ивици достизања других прекретница, укључујући исушивање реке Амазон као и губитак ледених покривача, преносе РИА Новости.