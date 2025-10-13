КАТАБАЗА СЕ НАСТАВЉА, СА ВЕЋИМ УЛОЗИМА
ЕКСКЛУЗИВНО ОТКРИВАМО ДАТУМ ЕМИТОВАЊА ДРУГЕ СЕЗОНЕ СЕРИЈЕ „ЦРНА СВАДБА” (ВИДЕО) Ово су детаљи нових епизода ОД ОВОГА ЋЕ ВАМ СЕ ЛЕДИТИ КРВ У ЖИЛАМА, ево када је и на ком каналу премијера
Четири године од премијере серије „Црна свадба”, која је мистичном причом направила општу пометњу међу гледаоцима, на мале екране коначно стиже наставак од десет епизода.
Друга сезона овог домаћег хорора, како „Дневник” ексклузивно сазнаје, стиже на канал Суперстар ТВ 25. октобра, где ће се емитовати суботом и недељом од 21 час. Пре тога, за све гледаоце припремили су и рекапитулацију, те ће од среде, 15. октобра радним данима на овом каналу репризно бити емитоване епизоде прве сезоне радним данима од 21 час. Цела друга сезона већ је доступна, иначе, за бинџовање и то на свим платформама Телекома Србија, па они нестрпљиви, могу да плате и погледају целу серију одједном.
Десет нових епизода увући ће гледаоце, како сазнајемо, у мрачни свет култова, унутрашњих борби и вечитог сукоба светла и таме. Радња прати два временска тока.
Док је у првој сезони ТВ серије „Црна свадба” акценат био на влашкој магији, овај пут кроз нових десет епизода разрађује се идеја Балкана као центра света и попришта вечне борбе добра и зла. Прича добија епски замах, улози су све већи, а натприродни елементи постају све огољенији и важнији.
Публика ће бити у прилици да прати два временска тока - први је смештен у 2002. годину, где главни јунак Петар (Уликс Фехмиу) истражује серију бизарних и наизглед немотивисаних самоубистава тинејџера, повезаних са мистериозним и злокобним култом Црне руже.
Други временски ток се дешава у садашњости, где пратимо Наташу (Јелена Ђокић), сада монахињу која се од закона скрива под окриљем цркве и Томића (Никола Којо), полицајца који се нашао на потерници, такође се кријући од бивших колега док покушава да пронађе несталог Петра и открије ко му је наместио свирепо убиство.
Једно од најуспешнијих домаћих телевизијских остварења, доносе нам „ТС Медиа” и продукцијска кућа „Firefly”, а ново поглавље открива још дубље тајне и опасности које вребају из сенке. Режију друге сезоне потписује Немања Ћипранић, аутор сценарија је Александар Радивојевић, док глумачку поставу чине Уликс Фехмиу, Јелена Ђокић, Златан Видовић, Никола Којо, Борка Томовић, Иван Заблаћански, Дара Џокић, Предраг Бјелац, Ана Лечић, Соња Вукићевић, Андреј Јемцов, Иван Марковић, Драган Мићановић и многи други.
Прву сезону смо, између осталог, дуго памтили и по чувеном термину „катабаза“, који се одомаћио у свакодневном говору, а да ли нас слична врста непредвидивих обрта очекује и у новој сезони, открио нам је редитељ серије Немања Ћипранић.
– Након успеха прве сезоне, желели смо да подигнемо летвицу, како не бисмо разочарали гледаоце, и мислим да смо у томе успели. Снимање је било изузетно тешко, што због захтева који су били веома амбициозни, али и због околности у којима је снимана. Нисам сигуран да су неке ствари које имамо сада у новој сезони „Црне свадбе”, виђене до сада у нашој серијској продукцији – закључио је Ћипранић. – Комплексна прича која прати више линија које се спајају у једну, доноси многе одговоре на отворена питања из прве сезоне, али и отвара неке нове теме. Борба између добра и зла је сада огољена и одвија се свакодневно свуда око нас. Друга сезона „Црне свадбе” је свакако највећи изазов у мојој досадашњој каријери.
