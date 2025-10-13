few clouds
13°C
13.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1682
usd
101.2252
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ШОК У МОДНОЈ ИНДУСТРИЈИ Умро славни италијански дизајнер Ћезаре Паћоти

13.10.2025. 08:42 09:06
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
1
Фото: Printscreen/Youtube/ fashiontv | FTV.com - MILAN MEN FW S/S10-CESARE PACIOTTI - PRESENTATION

Дизајнер обуће и предузетник Ћезаре Паћоти преминуо је у 69. години.

Детаљи о узроку смрти нису објављени.

У саопштењу које је издато у недељу увече наводи се да је Паћоти преминуо у месту Чивитанова Марке, у централној Италији, окружен својом породицом и децом. 

Анса преноси да је, према првим извештајима, Паћотију било лоше и да је његова породица подигла узбуну. Међутим, када су стигле службе хитне помоћи, нису могле ништа да учине. 

Паћоти је свој истоимени бренд покренуо 1980. године и претворио га у препознатљиво име на међународној модној сцени.

(Telegraf.rs)

дизајнер преминуо
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Магазин Гламур
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај