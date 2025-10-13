ШОК У МОДНОЈ ИНДУСТРИЈИ Умро славни италијански дизајнер Ћезаре Паћоти
13.10.2025. 08:42 09:06
Дизајнер обуће и предузетник Ћезаре Паћоти преминуо је у 69. години.
Детаљи о узроку смрти нису објављени.
У саопштењу које је издато у недељу увече наводи се да је Паћоти преминуо у месту Чивитанова Марке, у централној Италији, окружен својом породицом и децом.
Анса преноси да је, према првим извештајима, Паћотију било лоше и да је његова породица подигла узбуну. Међутим, када су стигле службе хитне помоћи, нису могле ништа да учине.
Паћоти је свој истоимени бренд покренуо 1980. године и претворио га у препознатљиво име на међународној модној сцени.