ВАША МАЧКА СТАЛНО СКАЧЕ НА СТО? Ветеринар открива шта заиста стоји иза тог понашања
Маце често воле да истражују све делове дома, па тако и кухињу – али њихово присуство на радним површинама није увек безопасно.
Поред тога што није хигијенски, може бити и опасно: мачка може да се опече на врућој рингли или да поједе нешто што је за њу штетно. Истовремено, људи могу бити изложени бактеријама које се са мачјих шапа пренесу на површине где се припрема храна.
Стручњаци саветују да се проблем решава стрпљењем и доследношћу – комбинацијом благог обесхрабривања и награђивања пожељног понашања.
Зашто мачке воле кухињске пултове
Мачке су природно радознале и воле да имају преглед над простором. Висина им пружа осећај сигурности и контроле, а мириси хране додатно их привлаче. Посебно код мачака које не излазе напоље, кухињски пулт постаје „авантура“ – ново место за истраживање. Неке привлачи и вода из славине, јер многе мачке више воле текућу воду него ону у чинији.
Оне не подносе лепљиве површине, па дуж ивице пулта можете привремено залепити двострану лепљиву траку – непријатан осећај на шапама обично их брзо одврати. Слично делује и алуминијумска фолија, чији звук и текстура мачкама сметају. Једноставно решење је и постављање плеха на ивицу пулта: када мачка скочи, плех ће пасти и произвести звук који ће је изненадити, али не повредити.
Много ефикаснији приступ је позитивно поткрепљење. Ако мачка сама сиђе са пулта, одмах јој дајте посластицу. Тако ће временом повезати своје понашање са наградом. Добро је и да јој понудите алтернативу – високу гребалицу или сталак за пењање. Када користи те дозвољене површине, похвалите је или је наградите.
Важно је и да редовно чистите радне површине и судопер, како би се уклонили мириси који је могу привући. Ако се пење због воде, решење може бити мала фонтана за мачке која обезбеђује сталан ток свеже воде.
Када потражити стручну помоћ
Уколико ништа од тога не помаже, добро је консултовати ветеринара или бихевиористу за мачке. Они могу да утврде да ли је реч о навици, стресу или досади и да предложе најбољи приступ.
Ветеринар др Милан Јовановић каже да мачке у затвореном простору понекад постану превише активне из чисте досаде:
„Маце које живе искључиво у стану често траже нове изазове и начине да задовоље своју радозналост. Ако им не обезбедимо занимљиве играчке, полице или скровита места, саме ће их потражити – па и на кухињском пулту. Понашање се може кориговати само ако се разуме њихова природа, а не кажњавањем.“