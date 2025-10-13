РАКОВИ У РОМАНТИЧНОМ 19. ВЕКУ, ВАГЕ У ПЕДЕСЕТИМА Ево којој историјској епохи припада сваки хороскопски знак
Да ли сте се икада запитали зашто вас привлаче одређени периоди или историјске епохе – ренесанса, викторијанско доба или можда бунтовне шездесете?
Према астрологији, сваки хороскопски знак има своју „епоху“, време у којем би се његова енергија и карактер најбоље уклопили.
Ован – бунтовне шездесете
Овнови су рођени револуционари. Енергија шездесетих, доба хипика, рок музике и друштвених промена, савршено одражава њихову потребу за слободом и померањем граница.
Бик – садашњост и стабилност
За Бика је најбоља епоха управо садашњост. Они се осећају сигурно у свету који комбинује традицију и напредак, јер воле практичност и стабилност.
Близанци – динамичне деведесете
Близанци су знак комуникације и брзих идеја. Деведесете, време интернета и дигиталне револуције, идеално одговарају њиховој радозналости и друштвености.
Рак – романтични 19. век
Ракови су емотивни и везани за дом. Романтично доба 19. века, епоха пуно поезије и нежних осећања, најбоље осликава њихову природу.
Лав – гламурозне двадесете
Лавови воле сјај и пажњу. Двадесете године прошлог века – епоха испуњена гламурозним забавама и културом спектакла, савршено одговарају њиховом карактеру.
Девица – доба просветитељства
Девице траже ред, знање и смисао. Епоха просветитељства, када су наука и филозофија цветале, идеално је време за њихов аналитички дух.
Вага – хармоничне педесете
Ваге теже равнотежи и миру. Послератне педесете, време обнове и дипломатије, најбоље одражавају њихову природу.
Шкорпија – импресионизам
Шкорпије воле дубину и мистерију. Епоха импресионизма, са нагласком на емоцијама и симболици, савршено се уклапа у њихов интензитет.
Стрелац – реализам 19. века
Стрелчеви су истраживачи и трагачи за истином. Епоха реализма, који је приказивао свет без идеализације, одговара њиховој отворености и филозофском погледу.
Јарац – викторијанска ера
Јарчеви цене структуру и традицију. Викторијанска епоха, са нагласком на хијерархији и моралним вредностима, идеално је за њихову озбиљну природу.
Водолија – научна револуција
Водолије су визионари. Научна револуција 17. века, пуна открића и нових парадигми, најбоље осликава њихов дух иновације.
Рибе – ренесанса
Рибе су сањари и уметници. Ренесанса, време уметности, интроспекције и симболике, савршено одговара њиховој креативној и емотивној природи.
Астрологија показује да сваки знак има своју историјску епоху – време које најбоље резонује са његовим карактером. Ако осећате да сте „рођени у погрешном времену“, можда је то само одјек ваше астролошке енергије.