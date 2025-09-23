КАКО ДА ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ ГА ЈЕ ВОЗИЛА БАБА ДО ПИЈАЦЕ... Избегните преваре при куповини половњака ВОЛАН МОЖЕ ДА ОТКРИЈЕ МУЉАЊЕ С КИЛОМЕТРАЖОМ

Мувања и даље ипак има, а најчешћи облици преваре су манипулација с километражом и скривање ранијих оштећења возила.

Да ли је ауто возила баба у Немачкој или трговачки путник види се обично по пређеној километражи аутомобила, а она је важна због цене самог аутомобила, као и због трошкова поправки које евентуално могу да уследе.

- Ако је могуће, свакако је препорука да пре пазара проверите километражу – каже за Дневник пи-ар менаџер сајта Половни аутомобили Петар Величковић.

Фото: Pixabay.com

Како наводи, данас се километража проверава софтверски, за свега десетак минута, али постоји могућност да се или кроз дијагностичке уређаје или преко специјализованих платформи на интернету провери додатно, да ли је податак на километар сату тачан.

- Код неких возила, скинути су катализатори или ДПФ филтери (у зависности да ли је аутомобил са бензинским или дизел мотором) и то би требало проверити код сервисера – вели Величковић.

Приликом куповине има још пар ствари које треба проверити. Ако се генерално стање ентеријера не поклапа са стањем на километар сату (уколико је волан похабан, мењач или пластика, а на сату стоји мала километража, то може бити знак да је потребна додатна провера).

- Пре куповине свавако треба проверити сва документа –Величковића, Он додаје да аутомобил треба погледати и прегледати уживо и да се то ради преко дана.

- Свакако је потребно аутомобил погледати уживо пре куповине, најбоље преко дана, када се много лакше могу уочити евентуални недостаци на каросерији или у кабини - каже Величковић. - Изузетно је важно проверити документацију возила и упоредити податке из саобраћајне дозволе и купопродајног уговора са ВИН ознаком (бројем шасије). Наравно, уколико је аутомобил већ регистрован, препорука је да се одвезе у неки сервис, где би се одрадила детаљна дијагностика и преглед возила. То је јако важно јер на тај начин купац, осим провере виталних делова на аутомобилу, километраже и евентуалних скривених оштећења, може да стекне реалнију слику колико би после куповине морао још да уложи у аутомобил.

Он указује и да је, уз пажљиво читање огласа о возилу, и те како битно погледати фотографије јер оне често откривају више него што делује на први поглед.

- У неким случајевима се на тај начин може приметити несклад у цени наведеној у огласу у односу за тржишну. Код покушаја преваре често се користе слике лошег квалитета, преузете са интернета. Права продаја у највећем броју случајева подразумева аутентичне фотографије возила, на којима се јасно види спољашњост, ентеријер, моторни простор… - каже Величковић.

Лажни огласи Оно што примећујемо на нашем сајту јесу повремени покушаји постављања лажних огласа иза којих често стоје иста лица. Када наш тим Корисничке подршке примети сумњиве огласе, у што краћем року обавештавамо кориснике - преко сајта, путем мејла или телефона - каже Величковић.

По његовим речима, годишње се у Србији прода око 130.000 половних аутомобила из увоза, дакле, први пут регистрованих аутомобила. Он указује да званичних података о томе колико се годишње возила прода између физичких лица, половњака већ регистрованих у Србији, нема.

Фото: Р. Хаџић

- Немамо информацију колико су преваре честе , али на основу искуства с нашег сајта делује да је број занемарљив у односу на број трансакција. Најтипичнији образац преваре је када лажни продавац тражи новац унапред за непостојећи аутомобил, који се, наводно, налази у иностранству. Често се дешава и да продавац огласи нереално ниску цену за возило како би привукао пажњу што више корисника, а када га купац контактира избегава се директна комуникација и усмерава на мејл. То по правилу нису ауто-плацеви који су дуго у послу, већ се иза преваре, најчешће, крије новоотворени плац или физичко лице…. Зато увек саветујемо да се новац не уплаћују унапред а да аутомобил није виђен.