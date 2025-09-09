Планирате куповину половњака
ДА НЕ БУДЕ ПОСЛЕ "МАЧКА У ЏАКУ" Ево како препознати да ли је половни аутомобил био такси возило
Куповина половног аутомобила може бити добар начин да се уштеди, али купци треба да знају шта купују.
Међу половним аутомобилима могу се наћи бивши таксији, полицијска возила и аутомобили из рентакара, а таква возила су често истрошенија и јефтинија.
Возила такси служби или услуга дељења вожње изложена су прилично специфичним условима вожње који се знатно разликују у односу на обична путничка возила. Њихове смене често трају и по 12 сати, са моторима који непрекидно раде дуже време, понекад сатима стојећи у месту. Услед сталне употребе, мотор нема времена за одмор, што неизбежно узрокује веће хабање током времена.
„Километража такси возила се гомила невероватном брзином и често је три до четири пута већа у односу на обичне аутомобиле исте старости. Због дуготрајног рада у празном ходу, мотор не може да достигне оптималну температуру, што доводи до накупљања угљеника у коморама за сагоревање”, објашњава Матас Бузелис, стручњак за тржиште аутомобила у компанији за податке о аутомобилима карВертикал.
У градској вожњи, често кретање и заустављање оптерећује систем вешања и квачило, и доводи до превременог хабања. Чак и уз редовно одржавање, немогуће је спречити све потенцијалне проблеме који се јављају код таксија због њихове честе употребе.
Одређени модели аутомобила чешће се користе као такси возила. Све више хибридних и електричних модела се користи за превоз путника. Ипак, има још знакова да је аутомобил некада био такси.
Такси компаније се често придржавају строгих распореда одржавања како би њихова возила била на путу што је више могуће. Ако су сервиси аутомобила обављани чешће него што је уобичајено, могуће је да је возило претходно било такси. Редован сервис је свакако добар, али пречесто одржавање можда значи да се возило много користи.
Аутомобил са необично великом километражом за своју старост јасан је знак упозорења. Таксији због константне употребе прелазе и до 3–4 пута већу километражу од приватних аутомобила.
„Купци треба да буду опрезни са возилима чија километража не одговара стању или старости – враћање километраже је уобичајена пракса међу непоштеним продавцима”, каже Бузелис из компаније карВертикал.
Додатни знаци су избушене рупе или трагови лепка на инструмент табли, где су можда били постављени таксиметри или друга опрема. Обавезно погледајте тапацирунге задњих врата и задњу страну предњих седишта, јер се од честог коришћења могу изгребати и оштетити. Често се такси возила набављају или фарбају у карактеристичне боје, попут жуте, ради препознатљивости. Ако аутомобил има необичну боју, можда је префарбан да сакрије своју такси историју.
Купци треба добро да погледају фарбу, посебно око врата, јер ако боја није уједначена или је текстура чудна, то може значити да је ауто већ поправљан. Такође, саветује се опрез са возилима која имају винил фолије, јер продавци могу користити ову јефтину методу да промене изглед аутомобила и евентуално прикрију постојеће недостатке.