ПОЛОВЊАЦИ ПОСКУПЕЛИ Цена половних аутомобили за шест месеци порасла 6,6%
БЕОГРАД: У Србији су у првих шест месеци ове године цене свих оглашених путничких аутомобила порасле за 6,6 одсто у односу на исти период прошле године, а продавци не очекују да половни аутомобили у наредном периоду буду јефтинији, показало је истраживање објављено на сајту Половни аутомобили.
У анкети спроведеној на сајту учествовало је више од 120 професионалних продаваца половних возила.
Kако је истакнуто, један од разлога зашто су просечне цене и даље у благом порасту, јесу и високи трошкови приликом увоза, али и саме цене половних аутомобила у иностранству. Kако је наведено, то су потврдили и сами продавци у анкети.
Наиме, 26 одсто учесника анкете навело је високе цене возила у иностранству као највећи изазов у пословању, док је 16 одсто испитаника као главни проблем навело скупљу припрему возила за продају.
Судећи по резултатима анкете, може се закључити да је понуда половних аутомобила веома добра, јер је мање од два одсто испитаника као највећи изазов навело мањак квалитетних возила.
Ипак, оно што помало изненађује јесте податак да већина продаваца мисли да је највећи изазов за њихово пословање заправо ниска заинтересованост купаца.
Овакав став продаваца половних аутомобила неочекиван је, јер је продаја половних возила из увоза у првих шест месеци ове године у порасту, можда и највећем још од времена пандемије.
Један од разлога за овакво размишљање лежи и у актуелној економској и политичкој ситуацији.
Анкета је, такође, показала да чак 82 одсто трговаца процењује да купци сада спорије доносе одлуке о куповини.
Мали број учесника истраживања (око пет одсто) сматра да је већа опрезност присутна само приликом куповине скупљих аутомобила, док око 11 одсто испитаника каже да нема великих промена у понашању купаца.
На основу резултата анкете може се, такође, закључити да је сигурност приликом куповине све важнији фактор.
За готово трећину трговаца (28,6 одсто) купци без потпуне сервисне историје уопште не желе да разматрају куповину, док више од половине учесника анкете (55,4 одсто) каже да је провера возила важна, али не и пресудна.
Само мали број купаца данас не тражи никакве податке о историји возила.
Резултати анкете јасно показују да је, упркос бројним изазовима, пре свега у погледу даљег кретања цена, потражња за половним аутомобилима и даље велика, али су купци у очима трговаца опрезнији и пажљивије бирају.
Оно што се све чешће појављује као порука у истраживањима сајта Половни аутомобили јесте да транспарентност, посебно у погледу историје возила постаје све важнији услов за доношење одлуке о куповини.