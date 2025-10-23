overcast clouds
Нови Сад
СКАНДАЛ НА ГРАНИЦИ! Хрватски цариници хтели да понизе потпредседницу Владе Србије, третирали је као криминалца! Министарка Месаровић: Једино сам ја од целе делегације изведена из аутомобила

23.10.2025. 12:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић огласила се на свом Инстаграм налогу нагласивши да не жели да прећути какав је страшан третман прошла на путу за Бања Луку

-Не желим да прећутим кроз какав страшан третман сам прошла на путу за Бања Луку где смо организовали Пословни Форум “Србија - Српска 2025”, јер грађани то треба да знају пошто смо ми њихови изабрани представници.

Наиме, у уторак увече, на граничном прелазу Бајаково, иако смо као делегација Владе Републике Србије уредно били најављени, једино сам ја од целе делегације коју сам предводила заустављена и изведена из аутомобила уз образложење од хрватских цариника да ЕЕС систем на који сам уредно покушавала да се региструјем, није радио само приликом моје регистрације. Једино сам јa враћана изнова и изнова и једино сам ја морала пет пута да очитавам отиске прстију, под разним изговорима од стране хрватских цариника. И на свако моје питање одговор је био - крив је систем. Код свих осталих чланова делегације, исти тај систем је радио, само у случају потпредседнице Владе Републике Србије и министарке привреде, систем је заказао. Треба ли се питати зашто? Ни сувисли одговор, ни извињење зашто сам од хрватских полицајаца и цариника третирана као илегални мигрант или не дај боже криминалац. Јесу ли то европске вредности које промовишете? Да ли је то чист непрофесионализам, или нешто друго- упитала је Месаровић.

адријана месаровић
Вести Политика
