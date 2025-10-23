overcast clouds
ПЕНЗИОНЕРКА НА ПРЕВАРУ ОСТАЛА БЕЗ 7.000 ЕВРА Лажни син преко апликације тражио хитну уплату

23.10.2025. 12:03 12:22
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
а
Фото: Pixabay.com

Почетком октобра, 71-годишња жена из Пожеге преварена је за више од 7.000 евра.

Непозната особа се путем мобилне апликације представила као њен син и затражила хитну уплату, саопштила је пожешко-славонска полиција, упозоравајући грађане на опрез.

Превара се догодила 10. октобра, а случај је пријављен полицији дан касније. Жена је уплатила новац на банковни рачун наведен у поруци, а тек након што је контактирала свог сина схватила је да је преварена.

Полиција је поднела кривичну пријаву и истрага је у току, а предмет ће бити прослеђен надлежном тужилаштву.

Грађани се упозоравају да буду опрезни приликом коришћења мобилних апликација и друштвених мрежа, да увек провере поруке које траже новац и да не деле личне податке, ПИН-ове или лозинке за интернет банкарство.

– Ако добијете овакву поруку, прво контактирајте члана породице или пријатеља како бисте проверили истинитост захтева пре него што уплатите новац – поручују из полиције.

У случају да сумњате на превару или сте оштећени, одмах обавестите полицију на број 192.

(Telegraf Biznis)

