ОЛУЈА НАПРАВИЛА КОЛАПС Летови отказани, возови стоје, фудбал под знаком питања
АМСТЕРДАМ: Олуја Бенџамин која је захватила Холандију донела је снажне ветрове који су проузроковали велика кашњења и отказивања на аеродрому Схипхол у Амстердаму, а померене су и сатнице мечева Лиге Европе најављених за данас.
Скоро 200 летова је отказано, а многи су путници суочени са дугим чекањима, док се железнички саобраћај такође суочава с прекидима.
Kако преноси НЛ Тајмс, отказан је 91 одлазни лет, углавном компаније KЛМ унутар Европе који су били планирани након 15 часова, а у јутарњем термину 125 летова имало је кашњења.
Такође, 62 долазна лета данас, већином у послеподневним и вечерњим сатима, отказана су, а још 31 лет који је требало да стигне између поноћи и поднева у петак је такође отказан.
Аеродром Схипхол издао је упозорење путницима да пажљиво планирају путовање и узму у обзир временске услове, јер се очекује да ће олуја изазвати отказивања и кашњења летова од 18 часова.
Железнички оператер ПроРаил и железничке компаније позвали су путнике да прате временске извештаје и планере путовања и, ако је могуће, да се врате кући раније него обично. Теретни терминали такође могу да буду привремено затворени у опасним условима, а брзе железничке пруге могу да саобраћају смањеном брзином и уз привремене застоје.
Очекује се да ће олуја Бенџамин трајати до петка ујутру, а радови на поправци пруга и надземних водова су одложени док услови не буду безбедни.
Утакмица између Фејенорда и грчког Панатинаикоса у Ротердаму почеће у 16.30, више од два сата раније него што је планирано, док ће АЗ из Алкмара угостити Слован из Братиславе на стадиону АФАС у 18.45 уместо у 21:00, како је најављено.