ПОЛОВЊАЦИ ДОДАТНО ПОСКУПЕЛИ Нема индиција да би могло доћи до појефтињења половних аутомобила ЕВО ЗАШТО ЦЕНЕ РАСТУ ВЕЋ ТРИ ГОДИНЕ
Просечне цене оглашених половних аутомобила на тржишту у првих шест месеци ове године су порасле у односу на првих шест месеци прошле године за 6,5 одсто и у овом тренутку нема индиција да би могло да дође до пада цена половњака, изјавио је данас Петар Величковић са сајта "Половни аутомобили".
"Имамо тренд раста цена половних возила који траје, још мало, па пуне три године. Када додамо на то да су поскупели половњаци у Европи, какви су нам трошкови транспорта, јасно је да нема индикатора који би могли да нам покажу да ће доћи до пада цена половњака код нас", рекао је Величковић за Танјуг.
На питање који су главни разлози за пораст цена половних аутомобила у Србији, Величковић је одговорио да је то резулат комбинације неколико фактора, међу којима је кретање цене половних аутомобила на тржишту ЕУ, одакле у Србију стиже највећи број возила.
"Многи европски огласници раде истраживања кретања тржишта у Европи. И једно од њих је недавно показало да је цена половних аутомобила у просеку у Европи поскупела у 2025. години, виша је за пет процената у односу на 2024. Други фактор јесу трошкови набавке и самог увоза аутомобила. Порасли су трошкови транспорта. Радили смо једно истраживање са професионалним трговцима и већина њих је одговорила да су трошкови набавке возила и транспорта порасли чак и више од 20 одсто", рекао је Величковић.
Додао је да на раст цена треба додати шпедитерске услуге, обавезно испитивање возила које мора да се ради приликом сваког увоза половног аутомобила у Србији, еколошу таксу коју наплаћује држава...
На питање како види кретање цена на тржишту ЕУ Величковић је одговорио да је највећи број испитаних трговаца половнуих аутомобила рекао да у наредним месецима очекује или даљи раст цена или одређену стабилизацију.
"Трећина испитаника је рекла да нема информације и да нема увид шта би могло да се дешава у наредним месецима. Што је опет и логично, када сагледамо комплетну економску политичку ситуацију и код нас, нарочито и у Европи. Нека било каква даља нестабилност би могла да доведе до поремећаја тржишта у комплетној аутоиндустрији. Тако да, сви ти фактори морају да се узму у обзир", рекао је Величковић.
На питање да ли је дошло до промене навика код данашњих купаца приликом куповине половних возила, Величковић је одговорио да се променио начин на који купци размишљају.
"Пре свега, знатно су опрезнији приликом доношења одлука у куповини. Једна ствар која се истиче да им је нарочито битна јесте историја возила - сервисна историја, начин на који је одржаван. Куповина и половног, нарочито новог аутомобила, је озбиљно улагање. Природно је што купац хоће да се у што већој мери осигура, да је то што је платио заиста одговара ономе што се наводи у тексту огласа или било оно што тврди продавац. Са те стране, мени је тај став купаца потпуно природан и логичан. Оно што се такође издваја, јесте генерално стање возила, механичке компоненте. Све оно што је битно, на основу чега би купац могао да прави процену колико ће га тај аутомобил накнадно коштати када постане његово власништво", казао је Величковић.
Он је указао да је врло присутан проблем враћања километраже, додајући да он није присутан само у Србији.
"То се нажалост дешава и у много већим тржиштима, развијенијим земљама, чак и у неким државама где је то номинално кривично дело, зато што је то данас прилично једноставно софтверски извести", рекао је Величковић.
Говорећи о системима заштите од враћања километраже, он је навео да не постоји ниједан са којим је купац 100 одсто сигуран да је заштићен, додајући да ипак постоје интернет платформе преко којих, када се укуца број шасије, може да се сазна стање возила, стање на километар сату, да ли је возило учествовало у саобраћајној незгоди, било хаварисано...
"Увек се саветује купцима да уложе мало времена и енергије, да се не залећу приликом куповине аутомобила. Рекли смо да је то једно озбиљно улагање у данашње време, дакле што више документације о возилу - сервисна историја, начин на који је одржаван, километража, све су то неке ствари које ваља проверити", закључио је Величковић.