НОВИ САД РЕКОРДЕР ПО КУПОВИНИ ПОЛОВЊАКА Најтраженији аутомобили старији од десет година ЦЕНЕ СЕ И ДАЉЕ ДРЖЕ

Анализа сајта Половни аутомобили показала је да се половњаци добро продају, да су најтраженији аутомобили старији од 10 година и да се дизелаши купују више него возила с бензинским моторима.

Резултати анализе показују да су у првој половини године просечне цене половњака више за 6,6 одсто у односу на исти период прошле године. Ипак, упркос томе што су половни аутомобили све скупљи, продаја половњака из увоза у првом полугодишту бележи најбоље резултате још од завршетка пандемије 2021. године. Када је реч о ценама, подаци јасно потврђују да оне благо расту већ неколико година.

12.047 евра просечна цена половних аутомобила

Тако је просечна цена свих оглашених половњака старих до 20 година на сајту Половни аутомобили у јуну ове године била 12.047 евра, јуну 2024. - 11.381 евро, а у јуну 2023. године 9.794 евра.

Ипак, указују са сајта Половни аутомобили, занимљиво је да се, за разлику од претходних година када су цене расле готово из месеца у месец, ове бележи благи пад јер је од јануара до јуна просечна цена половњака старости до 20 година с 12.304 евра пала на 12.047, што је смањење од 2,1 одсто.

Пратимо Европу Стање на домаћем тржишту половњака у великој мери прати стање на тржиштима у Европи. Према анализама европских платформи, као што су Аутовиста24 и АУТО1 груп, током прве половине године на тржиштима Немачке, Француске и Шпаније приметан је тренд успоравања раста цена, па и незнатни падови у односу на прошлу годину, најтраженија су возила старости до 10 година, а расте потражња за аутомобилима с бензинским и хибридним моторима.

По речима менаџера за односе с јавнишћу сајта Половни аутомобили Петра Величковића, Нови Сад је општина с највише продатих половних аутомобила из увоза у првих шест месеци ове године - 4.425.

- Новосађани су ове године претекли и Нови Београд, општину која је увек у врху по продаји половњака - каже Величковић. - Што се тиче осталих војвођанских општина, добри продајни резултати забележени су у Панчеву, у којем је продато 1.388 половњака, У Суботици 1.314, Зрењанину 1.023, Сремској Митровици 813...

За разлику од претходне две године, када је тржиште половних аутомобила бележило стагнацију или благи пад, прва половина ове године донела је помало изненађујућ раст продаје, поготову зато што цена и даље иде навише.

2,1 посто половњаци јефтинији него у јануару

Према подацима која су прикупљена у сарадњи с „CUBA тимом“, од јануара до јуна први пут је регистровано 69.849 половњака из увоза, што је 9,5 одсто више него у истом периоду 2024. године, 8,3 одсто више него 2023. године. То је највећи раст у последњих неколико година, који потврђује да су купци окренути тржишту половњака. Тако је у јуну ове године први пут из увоза регистровано 12.360 половних аутомобила, што је готово исто као и у 2022. години.

Купци половњака најчешће се одлучују за возила старија од 10 година, а најпродаванија су годишта 2011. и 2010. И даље су најтраженија фолксваген возила - голф, поло и пасат, као и ауди А4, опел корса, рено кио, пежо 3008, шкода октавија, опел астра… Највише купаца половњака оредељује се за возила с дизел мотором - 60,26 одсто, бензинци чине 32,42 одсто, а остала возила (хибриди, електрични аутомобили и возила на ТНГ или ЦНГ) 7,32 одсто.