ЗАРАДЕ И ПОТРОШАЧКА КОРПА ОД 2015. ДО 2024. ГОДИНЕ Порасле плате, порастао животни стандард

Када је реч о куповној моћи грађана у другом кварталу ове године у односу на претходни, она је остала непромењена, пошто је за покриће просечне потрошачке корпе у другом кварталу било потребно издвојити једну просечну зараду, а за покриће минималне потрошачке корпе 0,52 просечне зараде, колико је било потребно и у претходном кварталу.

Поређење односа просечне потрошачке корпе и нето зараде са истим кварталом претходне године указује на раст куповне моћи, јер је у овогодишњем другом кварталу за просечну потрошачку корпу била неопходна једна плата а у другом кварталу 2024. године 1,06 плата.

Куповну моћ изнад републичког просека имали су: Београд, где је однос просечне потрошачке корпе и просечне зараде био 0,83, Нови Сад – 0,98, Крагујевац и Смедерево – 0,99 и Ниш – 0,96

Минимална потрошачка корпа износила је 0,52 просечне зараде, док је у истом кварталу претходне године овај однос био неповољнији - 0,55.

У осталим градовима који се статистички прате, просечне зараде покривале су минималну, али не и просечну потрошачку корпу домаћинстава, наводи се у публикацији РЗС „Трендови, II квартал”.