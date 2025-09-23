ЗАРАДЕ И ПОТРОШАЧКА КОРПА ОД 2015. ДО 2024. ГОДИНЕ Порасле плате, порастао животни стандард
Раст животног стандарда становништва у периоду од 2015. до 2024. године резултат је, пре свега, динамичног раста зарада, објавио је Републички завод за статистику, наводећи да је 2015. године за просечну потрошачку корпу домаћинству била потребна 1,51 просечна нето зарада, а 2024. године 1,06 плата.
Када је реч о куповној моћи грађана у другом кварталу ове године у односу на претходни, она је остала непромењена, пошто је за покриће просечне потрошачке корпе у другом кварталу било потребно издвојити једну просечну зараду, а за покриће минималне потрошачке корпе 0,52 просечне зараде, колико је било потребно и у претходном кварталу.
Поређење односа просечне потрошачке корпе и нето зараде са истим кварталом претходне године указује на раст куповне моћи, јер је у овогодишњем другом кварталу за просечну потрошачку корпу била неопходна једна плата а у другом кварталу 2024. године 1,06 плата.
Куповну моћ изнад републичког просека имали су: Београд, где је однос просечне потрошачке корпе и просечне зараде био 0,83, Нови Сад – 0,98, Крагујевац и Смедерево – 0,99 и Ниш – 0,96
Минимална потрошачка корпа износила је 0,52 просечне зараде, док је у истом кварталу претходне године овај однос био неповољнији - 0,55. Посматрано по градовима, у другом кварталу 2025. године, куповну моћ изнад републичког просека имали су: Београд, где је однос просечне потрошачке корпе и просечне зараде био 0,83, Нови Сад - 0,98, Крагујевац и Смедерево - 0,99 и Ниш - 0,96).
У осталим градовима који се статистички прате, просечне зараде покривале су минималну, али не и просечну потрошачку корпу домаћинстава, наводи се у публикацији РЗС „Трендови, II квартал”.