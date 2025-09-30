ДНЕВНИ ХОРОСКОП ЗА УТОРАК, 1. ОКТОБАР 2025. ГОДИНЕ
ДНЕВНИ ХОРОСКОП Бикови, неко на послу чува вам леђа, Ракови, не падајте на ласкање
Какав је дан пред нама, прочитајте у дневном хороскопу за понедељак, 1. октобар 2025. године.
♈︎ ОВАН
Данас делујете самоуверено и врло захтевно јер ваши јасни ставови воде ка одређеним циљевима. Креативна енергија вам је на највишем нивоу. Имате велика очекивања од партнера, али би требало да покажете више толеранције. Пођите заједно у једну брзу шетњу.
♉︎ БИК
У пословном окружењу неко вас подстиче на активнију улогу и даје добре смернице које воде ка практичном решењу и пословном успеху. У вези са блиском особом, веома сте одлучни и пуни самопоуздања. Сада је тренутак да појачате физичке активности.
♊︎ БЛИЗАНЦИ
Осећате потребу да се данас више посветите размишљању о новим идејама и плановима, па сарадницима делујете повучено. Са блиском особом ствари теку уобичајеним током, мада није лоше да понекад испланирате нешто неуобичајено. Потребан вам је одмор.
♋︎ РАК
Данaс посебну пажњу обратите на корисне информације у вези са пословним приликама. Анализирајте догађаје са различитих аспеката. Прилично сте резервисани према нечијем ласкању и олако изговореним обећањима. Водите рачуна о правилној исхрани.
♌︎ ЛАВ
Имате занимљивије идеје и боља решења од оних које нуде ваши пословни сарадници, тако да се данас не препоручује стереотипно понашање. Посветите пажњу занимљивој особи која одговара вашем сензибилитету и емотивном расположењу. Доброг сте здравља.
♍︎ ДЕВИЦА
Данас би било пожељно да избегнете расправу о пословним циљевима јер међу вашим сарадницима постоје различита опредељења. Ваш партнер вам пружа подршку када вам је најпотребнија. Пријала би вам психофизичка релаксација и активан одмор.
♎︎ ВАГА
Са поузданим сарадницима ускладите своје пословне афинитете. Само тако је могуће остварити заједнички помак. Ситуације које су вама важне не остављају исти утисак код вама драге особе и различито вреднујете нове догађаје. Потребан вам је одмор.
♏︎ ШКОРПИЈА
Изузетно сте самоуверени у различитим ситуацијама и спремни сте да јасно представите своје пословне ставове. Имате жељу да се добро забавите и у складу са тим покрећете иницијативу у друштву драге особе. То је, уједно, рецепт за добро расположење.
♐︎ СТРЕЛАЦ
Може се догодити да вас неко данас оптерети додатним захтевима. Неопходно је да успоставите чврсте критеријуме и не дозволите да вас спутавају. Ако сте узнемирени, било би боље да избегнете расправу са вољеном особом. Избегавајте стресне ситуације.
♑︎ ЈАРАЦ
Било би пожељно да данас пажљивије анализирате своје сараднике, јер свако има свој стил изражавања и интерпретацију догађаја. Будите нежни и отворени према вољеној особи јер искрен разговор доприноси бољем разумевању. Прошетајте, пријаће вам.
♒︎ ВОДОЛИЈА
Прецизност и сналажљивост у комуникацији помажу вам да остварите своје пословне циљеве, а уз то иду и различите повластице. Обратите пажњу на неке ситнице које употпуњују утисак о једној занимљивој особи. Налазите равнотежу између жеља и могућности.
♓︎ РИБЕ
Дешава вам се понекад да вас напусти ваш урођени смисао за практичну процену вредности, па искрсну проблеми у вези са неусклађеним терминима. Није то ништа што се већ сутра не да поправити. Вама блиска особа отклања забринутост. Изађите на свеж ваздух.