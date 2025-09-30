СВЕ СЕ МЕЊА У ЖИВОТУ ОВА ЧЕТИРИ ЗНАКА Они ће имати савршен месец, очекује их раст и успех на свим пољима
У октобру 2025. астролошки аспекти доносе обиље среће и могућности за лични и финансијски напредак за четири хороскопска знака.
У октобру 2025. четири хороскопска знака – Рак, Близанци, Вага и Стрелац – имају посебно повољан астролошки период када је реч о срећи, обиљу и личном напретку.
То је захваљујући повољним утицајима Јупитера и Венере, планета које се традиционално везују за благостање и добре прилике.
Рак
Ракови су у центру пажње овог месеца јер Јупитер борави у њиховом знаку, што доноси лични раст, оптимизам и нове шансе. Такође, Венера повољно утиче на комуникацију и породичне односе, а Марс у пољу љубави и забаве може донети нову романсу. Пун Месец у пољу каријере ставља их у први план, док млад Месец у кући дома доноси лепа дешавања у приватном животу.
Близанци
Близанцима Јупитер пролази кроз поље финансија, што значи повећане приходе и нове пословне могућности. Венера прво доноси задовољство у дому, а затим прелази у поље љубави и забаве, доносећи шансе за романтичне сусрете. Марс у пољу посла појачава радну енергију. Пун Месец у зони пријатељстава и млад Месец у зони љубави чине месец и друштвено испуњеним.
Вага
За Ваге, Јупитер борави у пољу дома, доносећи позитивне промене везане за породицу, пресељење или реновирање. Венера уласком у њихов знак од 14. октобра повећава лични шарм и доноси позитивну пажњу. Марс у пољу новца може донети шансе за додатну зараду, али и потребу за обазривим трошењем. Пун Месец осветљава партнерске односе, док млад Месец у њиховом знаку пружа шансу за нови почетак.
Стрелац
Стрелчевима Јупитер активира поље заједничког новца и интиме, па могу профитирати кроз партнера или заједничке инвестиције. Венера доноси успех у каријери, али и могућност упознавања некога на послу. Касније, њен прелазак у зону пријатељстава подстиче друштвене активности. Марс у подсвести тражи интроспекцију, а лунације у пољу љубави и друштва чине месец забавним и динамичним.
Заједнички именитељ за све ове знаке јесте раст, шансе за успех и много позитивне енергије, нарочито ако прате интуицију и отворе се за нове прилике.